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ABD'deki Türklerden Başkan Biden'a "FETÖ dezenformasyonlarına inanma" çağrısı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;deki Türklerden Başkan Biden&#039;a &quot;FETÖ dezenformasyonlarına inanma&quot; çağrısı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'deki Türkiye karşıtlarının dezenformasyon çalışmasına gösterilen tepki Başkan Joe Biden'a mektupla ulaştı. Amerika'da yaşayan Türkler, FETÖ oyunlarına aldırış edilmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin insani yardım misyonlarında öncü rol oynadığı belirtilen mektupta, yine dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu ifade edildi.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup göndererek, bazı Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye konusunda yürüttüğü dezenformasyon kampanyasına tepki gösterdi.

İNSANİ YARDIMDA ÖNCÜ ROL, MÜLTECİLERE EV SAHİBİ

Mektup, ABD vatandaşları ve TASC üyeleri tarafından kaleme alındı. Temsilciler Meclisi üyeleri Christoper Smith ve Lloyd Doggett'in, bazı üyeleri yanlış yönlendirerek bir mektup hazırlattığı kaydedilen mektupta, 300'den fazla üyenin dezenformasyon kampanyasına katılmadığına işaret edildi.

Mektupta, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin üyesi Türkiye'nin, aynı zamanda NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin insani yardım misyonlarında öncü rol oynadığı belirtilen mektupta, yine dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu ifade edildi.

ABD'deki Türklerden Başkan Biden'a

ABD'DEKİ FETÖ ÇARPITMALARINA TEPKİ

Smith'in FETÖ üyelerine yönelik ceza davalarını da çarpıtarak yansıttığı aktarılan mektupta, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin oluşturduğu yıkımın altı çizildi.

Mektupta, "Amerikan halkı için 6 Ocak Kongre baskını neyse, Türk halkı için de 15 Temmuz aynı şeydir." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin de FETÖ'nün darbe girişimini kınadığı anımsatılan mektupta, Smith'in mektubunun FETÖ destekçileri tarafından hazırlandığı vurgulandı.

ABD'deki Türklerden Başkan Biden'a

Mektupta, FETÖ'nün ABD demokrasisi için "tehlikeli madde" olduğuna, ABD'de hala bazı okullarının kapatılmamasının insanların istismar edilmesine yol açtığına işaret edildi.

Türk-Amerikan toplumunun FETÖ'nün Yahudi karşıtlığı dahil tüm faaliyet ve görüşlerini kınadığı belirtilen mektupta, "İtidalli davranma ve gerekli incelemenin yapılması çağrısında bulunuyoruz. Hiçbir Temsilciler Meclisi üyesi ya da ABD lideri, Gülen Kültü'nün çarpık yolundan gitmek zorunda hissetmemeli." ifadeleri kullanıldı.

ABD'deki Türklerden Başkan Biden'a

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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