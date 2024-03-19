CHP'yi sarsan soruşturmada yeni gelişme! Milletvekili ifade verecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP binasında kaydedilen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili konuştu. Tunç, "Bu paraların kaynağı nedir? Nereden geldi? Partiye bağışla… Belgeleri nerede? Bankadan mı? Milletvekilinin tanık olarak ifadesi alınacak. Davetiye çıkarıldı. Gelip ifade vermesi lazım. Vermezse o zaman demek ki karanlık bir nokta var ki açıklamıyor." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorularını cevaplandırarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DAVETİYE ÇIKARILDI, VEKİL İFADE VERECEK"

CHP'de para sayma soruşturmasına ilişkin son bilgileri veren Tunç, şunları söyledi: "Nereden geldi bu paralar diye savcılık sormaya başladı. Her birini tek tek ifadeye çağırdı. Tabii orada paraları sayan İBB Spor Kulübünün Başkanı, meclis üyesi aynı zamanda Beylikdüzü'nden meclis üyesi aynı zamanda. Basından öğrendiğim kadarıyla nerden aldığını söyledi. 3 çanta olunca, tek başına götüremeyeceğini, güvenlik açısından Tuncay Yılmaz’ı da çağırdığını, onunla beraber ondan yardım istediğini söyledi.

Bu paraların kaynağı nedir? Nereden geldi? Partiye bağışla… Belgeleri nerede? Bankadan mı? Milletvekilinin tanık olarak ifadesi alınacak. Davetiye çıkarıldı. Gelip ifade vermesi lazım. Vermezse o zaman demek ki karanlık bir nokta var ki açıklamıyor. Kamuoyunda şimdi milletvekilinin zorla getirilmesi söz konusu olmaz. Ama gelip kaynağı söylememesi önümüzde seçim var yani. Tanık olarak milletvekili beyanda bulunabilir, ifadesine başvurulabilir.

"TALİMAT VERMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Varsa bir suç unsuru, bunu çıkaracak olan Cumhuriyet Savcılığıdır ve soruşturma da başlamıştır. Bizim savcılığa talimat vermemiz söz konusu değil. Sosyal medyada adalet nerede diye yazmaya başladılar. Savcılık niye el koymuyor dediler. Savcılık benim beyanatımdan önce zaten soruşturmayı başlattı. Benim yargıya talimat vermem, Savcılığa talimat vermem söz konusu olamaz. O görüntülerdeki kişilerin ifadeleri alınıyor. İfadeleri biz de bilmeyiz. Savcılık ifadeden yola çıkarak başka ifadeye ihtiyaç duyuluyor. O da çağırılıyor.

Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı nereden alındığına bağlı. Aldığı yere göre değişir. Siyasi Partiler Kanunu’nda bağışın kuralları var, belli bir miktarı var. İfadelerin alınmasını bekleyeceğiz. O ifadeler sonrasında ne tür bağlantılar çıkar, onu hep beraber göreceğiz.

KEDİ EROS'UN KATİLİNE VERİLEN CEZA YORUMU

Tunç açıklamalarını şöyle sürdürdü: "(Eros kedinin öldürülmesi) Eros'un bu şekilde canice katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bir cana bu şekilde eziyet edilerek 6 dakika boyunca tekmelenmesi bir caniliktir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu tür fiillerin hiç cezası yoktu. Para cezası vardı. Önceki kararında 1 yıl 3 ay vermişti. Bu sefer 3 yıl verdi. İyi hal indirimi yaptı. 2 yıl 6 aya düşmüş oldu. Tabii bu da bir tepki oluşturdu. Cumhuriyet savcımız bu konuda istinafa başvuracaktır.

"EYLEM TOK VE OĞLU İÇİN İSTENEN BELGELERİ ABD'YE GÖNDERDİK"

(Eylem Tok ve oğlunun iadesi) Bizim ülkemizin kanununda da vatandaş iade edilmez diye bir kural var. Ama bu kesin bir kural değil. Burada annenin suçu bakımından işte alt soy, üst soy suçluyu kayırma suçundan cezasızlık durumu var deniyor. Sadece suçluyu kayırma olarak da görmemek lazım. Delillerin yok edilmesi, yaralıları öylece bırakıp gitmek gibi birçok suç olabilir. Biz soruşturmayı açarız. Ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor. Kaçak şahısla ilgili olarak en son Anayasa Mahkemesi, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdiğinizde bile kaçak şahsın ifadesini almanız gerekir diyor. En son yaptığımız düzenleme de bununla ilgiliydi, 8. Yargı Paketi’nde. Dolayısıyla biz ifadesini almadan cezalandırma yoluna gidemiyoruz."

Bakan Tunç, "Amerikan makamları yargılayabilir mi?" sorusuna ise, "Yargılayabilir. Yani der ki “Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım” diyebilir" cevabını verdi.