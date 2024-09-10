Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: İşlemlerin gizli olduğu unutulmamalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın soruşturması hakkında açıklama yaptı. İşlemlerin gizli olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, "Soruşturmanın selameti için CMK’nın 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır." dedi.

Narin Güran cinayetinde amcaya kim yardım etti? Ekipler arka koltuktaki gizemin peşinde

Narin Güran cinayetinde amcaya kim yardım etti? Ekipler arka koltuktaki gizemin peşinde

Narin Güran'ın öldürülmesinin arkasında sır perdesi aralanırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Tunç, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir." ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Yılmaz Tunç'un Narin Güran soruşturması hakkındaki açıklaması;

Hepimizin yüreğini derinden yakan Narin Güran evladımızın öldürülmesi ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri sürmektedir.

Narin kızımızın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir. Soruşturmanın selameti için CMK’nın 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır.

Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK’nın 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir.

Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın! Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır.

RTÜK YAYIN YASAĞININ KALKTIĞINI DUYURDU

Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği yayın yasağı kararı dün itibari ile kaldırıldı. Yasağın kalkışını ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

FAHRETTİN ALTUN: GİZLİLİK KARARI HALEN GEÇERLİDİR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayetinin farklı kesimlerce dezenformasyon yapılarak insanların hassasiyetinin kullanıldığını belirtti. Altun,"Narin’in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir." dedi.

Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurladığımız masum kızımız Narin’in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir.

Geleneksel ve dijital medya mecralarında soruşturmanın gizliliğine ve salahiyetine zarar verecek dezenformasyon içeren bilgilerin yayıldığı, kamuoyunun hassasiyetlerinin belli çevrelerce kullanılarak konu üzerinden siyasi ve ideolojik rant devşirilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir.

Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi ve hak ettikleri en ağır cezayı alması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuyu yakından takip etmekte, yetkili kurum ve kişiler görevlerini titizlikle sürdürmektedir.

İletişim Başkanlığımız da konuyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde dezenformasyonla mücadele sürecini yürütmektedir.

Unutulmamalıdır ki dezenformasyon içeren bilginin yayılmasını engellemek her birimizin görevidir ve soruşturmanın gidişatı için büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, vicdanlarımızı yaralayan bu elim hadise ile ilgili sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini her bir vatandaşımızdan önemle rica ediyoruz."