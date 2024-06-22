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Adana'da eşiyle boşanma aşamasındaki damat eşine ve ailesine kurşun yağdırdı! Bebeği alıp kaçtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da yaşayan Hakim A., eşiyle boşanma aşamasındayken dehşet saçtı. Eşi Şükran A. ve ailesine kurşun yağdırarak 4 kişiyi öldüren Hakim A., bebeği alıp ortadan kayboldu. Emniyet ekipleri kaçan katili arıyor.

Adana’da eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldürüp, yeni doğan bebeğini de alarak kaçtı. Edinilen bilgiye göre olay, Gülbahçesi Mahallesi 13422. Sokak'ta meydana geldi.

Adana'da eşiyle boşanma aşamasındaki damat eşine ve ailesine kurşun yağdırdı! Bebeği alıp kaçtı - 1. Resim

DAMAT KURŞUN YAĞDIRDI

Eşiyle boşanma aşamasında olan Hakim A., eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi. İkilinin arasında çocukları nedeniyle tartışma çıktı.

Adana'da eşiyle boşanma aşamasındaki damat eşine ve ailesine kurşun yağdırdı! Bebeği alıp kaçtı - 2. Resim

Tartışmanın büyümesi üzerine Hakim A., silahını çıkararak eşi Şükran A., kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kaynı Muhammed E.’nin üzerine kurşun yağdırdı.

Adana'da eşiyle boşanma aşamasındaki damat eşine ve ailesine kurşun yağdırdı! Bebeği alıp kaçtı - 3. Resim

KATİL DAMAT BEBEĞİ ALIP KAÇTI

4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hakim A., bebeğini de alarak yanındaki Şahin A. ile birlikte 81 EM 836 plakalı otomobiline atlayarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, kaçan şahıslar her yerde aranıyor.

Adana'da eşiyle boşanma aşamasındaki damat eşine ve ailesine kurşun yağdırdı! Bebeği alıp kaçtı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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