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    • Haberler > Gündem > Adana'da yüzleri maskeli 2 kişi kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi

    Adana'da yüzleri maskeli 2 kişi kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Adana'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi! Motosikletli yüzleri maskeli şüpheliler tarafından yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı.

    Adana’da motosikletli şüpheliler tarafından kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

    SALDIRGANLARIN YÜZLERİ MASKELİYDİ

    Olay, Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle kahvehane önüne gelen yüzleri maskeli 2 kişi, içeriye girerek ateş açtı.

    Adana'da yüzleri maskeli 2 kişi kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi - 1. Resim

    Açılan ateş sonucunda Orhan D. ve Celal B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

    Adana'da yüzleri maskeli 2 kişi kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi - 2. Resim

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Her iki yaralının bacağından vurulduğu öğrenildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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