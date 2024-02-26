Adana'da yüzleri maskeli 2 kişi kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Şubat 2024 00:01 - Güncelleme: 26 Şubat 2024 00:06 - Güncelleme:

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Adana'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi! Motosikletli yüzleri maskeli şüpheliler tarafından yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı.