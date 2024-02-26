Adana'da yüzleri maskeli 2 kişi kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Adana'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi! Motosikletli yüzleri maskeli şüpheliler tarafından yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı.
Adana’da motosikletli şüpheliler tarafından kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
SALDIRGANLARIN YÜZLERİ MASKELİYDİ
Olay, Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle kahvehane önüne gelen yüzleri maskeli 2 kişi, içeriye girerek ateş açtı.
Açılan ateş sonucunda Orhan D. ve Celal B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Her iki yaralının bacağından vurulduğu öğrenildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi