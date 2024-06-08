Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adıyaman'da kasaplarda 'veremli et' dehşeti! İnsan sağlığıyla böyle oynamışlar

Adıyaman'da kasaplarda 'veremli et' dehşeti! İnsan sağlığıyla böyle oynamışlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kaçak et kesimi yapıldığına dair ihbar alan ekipler yaptıkları inceleme sonucu 3 kasapta tüberkülozlu et tespit etti.

Adıyaman'da kaçak et kesimi yapıldığı gerekçesiyle 3 kasap incelemeye alındı. Etlerden alınan numuneler insan sağlığı tehlikeye atan bir dehşeti ortaya çıkardı.

Adıyaman'da kasaplarda 'veremli et' dehşeti! İnsan sağlığıyla böyle oynamışlar - 1. Resim

650 KİLOGRAM TÜBERKÜLOZLU ET

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bazı kasaplarda kaçak kesim yapıldığına dair bilgi üzerine denetim yaptı.

Adıyaman'da kasaplarda 'veremli et' dehşeti! İnsan sağlığıyla böyle oynamışlar - 2. Resim

Harekete geçen ekipler, 3 farklı kasapta toplam 650 kilogram kaçak et tespit etti. Etler bir soğuk hava deposuna götürülerek muhafaza altına alınırken etlerden numuneler alındı. Yapılan incelemelerde etlerde tüberküloz hastalığı tespit edildi.

Adıyaman'da kasaplarda 'veremli et' dehşeti! İnsan sağlığıyla böyle oynamışlar - 3. Resim

TÜBERKÜLOZLU ETLER İMHA EDİLDİ

Ekipler, hastalıklı etleri Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde soğuk hava deposundan alarak katı atık tesisine götürdü. Etler burada iş makinelerinin açtığı çukura atılarak imha edildi.

Adıyaman'da kasaplarda 'veremli et' dehşeti! İnsan sağlığıyla böyle oynamışlar - 4. Resim

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye uzay yolunda! İkinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in yolculuğu bugün gerçekleşecekAraç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kanlar içinde bulundu! Genç kadının feci ölümü kocasını şoka soktu - GündemGenç kadının feci ölümü dehşete düşürdüKayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulundu - GündemKayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulunduGenç kadının kıyafet isyanı viral oldu: Elbiselerin ya böbrek kısmı açık ya da yırtmacı var - GündemGenç kadının kıyafet isyanı viral olduGündem Gazze! Hakan Fidan: Netanyahu ateşle oynamaya devam ediyor - Gündem"Filistin BM'ye tam üye olacak"Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - GündemBir mahalle karantina altına alındı5 çocuk babası belediye işçisi feci kazada canından oldu - Gündem5 çocuk babasıydı, feci kazada canından oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...