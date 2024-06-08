Adıyaman'da kasaplarda 'veremli et' dehşeti! İnsan sağlığıyla böyle oynamışlar

Kaçak et kesimi yapıldığına dair ihbar alan ekipler yaptıkları inceleme sonucu 3 kasapta tüberkülozlu et tespit etti.

Adıyaman'da kaçak et kesimi yapıldığı gerekçesiyle 3 kasap incelemeye alındı. Etlerden alınan numuneler insan sağlığı tehlikeye atan bir dehşeti ortaya çıkardı.

650 KİLOGRAM TÜBERKÜLOZLU ET

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bazı kasaplarda kaçak kesim yapıldığına dair bilgi üzerine denetim yaptı.

Harekete geçen ekipler, 3 farklı kasapta toplam 650 kilogram kaçak et tespit etti. Etler bir soğuk hava deposuna götürülerek muhafaza altına alınırken etlerden numuneler alındı. Yapılan incelemelerde etlerde tüberküloz hastalığı tespit edildi.

TÜBERKÜLOZLU ETLER İMHA EDİLDİ

Ekipler, hastalıklı etleri Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde soğuk hava deposundan alarak katı atık tesisine götürdü. Etler burada iş makinelerinin açtığı çukura atılarak imha edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.