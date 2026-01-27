LGBT propaganda ve dayatmasına karşı anneler ve babaların evlat nöbetleri tutmak zorunda olduğunu belirten İstanbul Aile Vakfı Başkanı Karabıyık “Çocukları ekranlarla baş başa bıraktığımızda onları dijital yetimler hâline getiriyoruz” dedi.

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, LGBT dayatmalarına karşı anneler ve babaların artık bu çağda evlat nöbetleri tutmak zorunda olduğunu vurguladı.

LGBT propagandası ve dayatmasının anlatıldığı “Gökkuşağı Faşizmi” belgeseline karşı gösterilen tepkileri değerlendiren Üner Karabıyık cinsiyetsizleştirme projelerinin aile kurumunu zayıflatmayı hedefleyen küresel bir proje olduğunu söyledi. Hazırladıkları sosyokültürel terör raporunu hatırlatan Karabıyık, bölücü terör örgütü ile LGBT aktivizminin gençleri kandırmak için birebir aynı metotları, söylemleri uyguladığını aynı doktrinden beslendiğini kaydetti. Karabıyık, “Aileden gençleri kopardıklarında hem terör örgütüne onları taşıyabiliyorlar, dağa kaçırabiliyorlar hem de bu LGBT tuzağına düşürebiliyorlar” dedi.

Aileler LGBT'ye karşı evlat nöbeti tutmalı! 50 genci kurtardık

Karabıyık, bugüne kadar cinsel kimlik karmaşası yaşayıp bu sıkıntılı alana düşen gençlerden ellisinin o alandan çıkmalarına vesile olduklarını vurgulayarak, “Kendisini LGBT birey olarak tanımlayan, bizim marjinal cinsel kimlikli vatandaş dediğimiz bu 50 genç vakfımıza müracaat ettiler. Uzman psikologlarımızla yaşadıkları cinsel kimlik karmaşasına dair süreçleri uluslararası tekniklerle ele alıp, onların bu sıkıntıdan kurtulmalarını temin ettik. Bu da çok önemli bir gerçeği ortaya koyuyor. ‘Bu doğuştan geliyor, tedavi edilemez.’ diyenlerin tezleri sahada fiilî olarak çürütülmüş oluyor” diye konuştu.

Cinsel kimlik karmaşası yaşayan ve Aile Vakfında rehabilitasyon süreci yürütülen gençlerden birinin kendilerine “Annelerin ve babaların çocuklarının dünyasına daha fazla girmesi gerekiyor” önerisinde bulunduğunu belirten Karabıyık, şunları kaydetti:

Anneler ve babalar artık bu çağda evlat nöbetleri tutmak zorundalar. Çocuklarıyla daha fazla kaliteli zaman geçirmek zorundalar. Özellikle de çocukları ekranlarla baş başa bıraktığımızda onları bir manada yetim bırakıyoruz, dijital yetimler hâline geliyor çocuklar ve o dijital dünyada pek çok tehlikeye, tehdide maruz kalıyorlar.”

Karabıyık, pornografik içeriklere maruz kalma yaşının şu anda sosyal medya sebebiyle 9’a kadar düşmüş durumda olduğuna işaret ederek, “Bu pedofili tehlikesini artırıyor. Dijital mahremiyet konusunda anne babalarımızın çok ciddi kendilerini geliştirmeleri lazım” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası