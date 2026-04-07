AJet Havayolları, Ankara-Bükreş arası direkt seferlere başladı. Ankara-Bükreş hattında pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı sefer düzenlenecek.

AJet Havayolları, Romanya ile Türkiye arasındaki ulaşım ve ticari ilişkiler için önemli bir adım attı. Ankara-Bükreş direkt uçuşları nisan ayı itibariyle resmen başladı.

AJet Ankara-Bükreş uçuşları başladı! Haftada 3 gün karşılıklı düzenlenecek

3 GÜN KARŞILIKLI SEFER

Ankara Esenboğa Havalimanından geçtiğimiz günlerde kalkan Boeing 737-8 MAX tipi AJet uçağı, Bükreş Havalimanı'na indi. Seferler, pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek.

İHRACAT POTANSİYELİ

Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (RTTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Atalay, İç Anadolu bölgesinin ihracat potansiyeline dikkat çekti.

Atalay “Aksaray, Konya, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı gibi İç Anadolu illerimizde faaliyet gösteren firmalarımızın Romanya'ya ulaşımı konusunu yıllardır önemsedik. Daha önce Ankara'dan Bükreş'e direkt uçuşların başlatılmasını sağlamış, ancak yolcu yetersizliği gibi teknik nedenlerle bu seferler kaldırılmıştı. Bu sürecin ardından girişimlerimizden vazgeçmedik; Türk ve Rumen makamları nezdinde temaslarımızı kararlılıkla sürdürdük" dedi.

OPERASYON KOLAYLIĞI SAĞLAYACAK

Ankara-Bükreş arasındaki doğrudan uçuşların pek çok alanda yeni kapılar aralayacağını ifade eden Atalay, yeni uçuş hattının özellikle İç Anadolu'daki iş dünyası için büyük bir operasyon kolaylığı sağlayacağını belirtti.

Atalay, bugüne kadar bölge illerinden Romanya'ya ulaşım için aktarmalı uçuşların tercih edilmek zorunda, bu durumun hem zaman kaybına hem de ek maliyetlere yol açarak iş dünyasını zorladığını dile getirdi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ AJET Türkiye’yi daha yükseğe taşıyacak

