AK Parti, teşkilat yapısında kapsamlı bir değişim sürecine hazırlanıyor. İl ve ilçe başkanlıklarında performans, saha çalışmaları ve seçmenle temas düzeyi gibi kriterlere göre değerlendirme yapılırken, değişim sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan raporlar doğrultusunda şekilleneceği belirtiliyor.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - AK Parti, teşkilat yapılanmasına yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yakın zamanda başlatılması planlanan süreçte bazı il başkanlıklarında dikkat çeken değişimler yaşanacak.

Süreç, AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş koordinasyonunda yürütülen saha analizleri ve performans raporlarına dayanacak. Değişimin isimlerle sınırlı kalmayacağı, teşkilat yapısında daha derin ve köklü bir dönüşüm hedeflendiği ifade ediliyor.

Son yerel seçim sonuçları, sahadaki performans ve seçmenle kurulan temas düzeyi sürecin en önemli belirleyicileri arasında yer alıyor. Parti kaynakları, “yeni dönem” vurgusunun özellikle altını çizerken, sahada karşılığı olmayan isimlerin detaylı analizlerle raporlandığını aktarıyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan raporlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişim yönünde kanaat oluşturması halinde, ilgili il ve ilçeler için yeni başkan arayışı başlatılıyor. Geçen yıl şubat ayındaki 8. Olağan Kongre’de göreve gelen yeni yönetim 1 yılda sadece 8 il başkanlığında değişime gitti.

ÜYELİĞİNİ SONLANDIRANLAR TEK TEK ARANIYOR

Öte yandan, Teşkilat Başkanlığı’nın, il ve ilçe teşkilatlarına verdiği yeni üye kazanımı talimatı doğrultusunda çalışmalar da yakından izleniyor. Koordinatörler ve bölge başkanları tarafından hazırlanan raporlar düzenli olarak merkeze iletiliyor. Partiden üyeliğini sonlandıran isimler tek tek aranarak gerekçeleri öğreniliyor. Çözüm üretilebilecek sorunlar giderilirken, çözülemeyen başlıklar ise doğrudan il ve ilçe başkanlarının performans değerlendirmelerine yansıtılıyor.

