AK Parti'ye katılımlar sürüyor: 4 belediye başkanının rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak
- TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in paylaştığı kulis bilgilerine göre Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti.
- Kadir Kumbul'un istifasının ardından yarın düzenlenecek bir törenle AK Parti'ye katılması bekleniyor.
- Gazeteci Fatih Atik, bu durumu 'CHP Antalya'da yaprak dökümü' notuyla paylaştı.
- Daha önce de Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldığı biliniyor.
Emrah Özcan / ANKARA - AK Parti'ye katılımlar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, yarın yapılacak olan AK Parti grup toplantısında 2'si CHP'li 1'i Yeniden Refah Partili 1'i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak.
Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Katılımlarla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra AK Parti'ye katılan belediye sayısı 70'e ulaşacak. Katılımların önümüzdeki günlerde peyderpey sürmesi bekleniyor.
İşte katılacak olan belediye başkanları, görev yerleri ve partileri:
* Antalya’nın Serik ilçesi Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)
* Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)
* Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP)
* Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)