Emrah Özcan / ANKARA - AK Parti'ye katılımlar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, yarın yapılacak olan AK Parti grup toplantısında 2'si CHP'li 1'i Yeniden Refah Partili 1'i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak.

Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Katılımlarla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra AK Parti'ye katılan belediye sayısı 70'e ulaşacak. Katılımların önümüzdeki günlerde peyderpey sürmesi bekleniyor.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul

İşte katılacak olan belediye başkanları, görev yerleri ve partileri:

* Antalya’nın Serik ilçesi Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)

* Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)

* Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP)

* Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

