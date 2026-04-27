Muğla'da lise öğrencisi olduğu iddia edilen 2 kız, kendilerinden küçük bir kıza şiddet uyguladı. Dövdükleri kızı "Şikayetçi olursan seni daha kötü döveriz" diye tehditte de bulunan kızların görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu.

Okullarda şiddet olayının her geçen gün arttığı ve birçok veliyi tedirgin eden akran zorbalığı devam ediyor.

KAYDA ALDILAR

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kendilerinden yaşça küçük bir kızı metruk bir alana götüren 3 kız öğrenciden 2'si kızı darbederken, diğeri de gerçekleştirdikleri akran zorbalığını cep telefonu ile kayda aldı.

Akran zorbalığı sürüyor! Bir de kayda aldılar... Kızların acımasızlığı kamerada

SEBEP BELLİ OLDU

Ortaya çıkan görüntülerde kızlardan ikisi kendilerinden küçük olan kız çocuğunu evire çevire döverken, konuşmadan anlaşıldığına göre kızların erkek yüzünden kendilerinden yaşça küçük bir kızı dövdükleri belirlendi.

Dakikalarca darbedilen kız çocuğunun çaresizliği kameralara yansırken, olayın güvenlik güçleri tarafından el konulup konulmadığı henüz bilinmiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası