Akran zorbalığı sürüyor! Bir de kayda aldılar... Kızların acımasızlığı kamerada
Muğla'da lise öğrencisi olduğu iddia edilen 2 kız, kendilerinden küçük bir kıza şiddet uyguladı. Dövdükleri kızı "Şikayetçi olursan seni daha kötü döveriz" diye tehditte de bulunan kızların görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu.
Özetle DinleAkran zorbalığı sürüyor! Bir de kayda aldılar... K...
Gündem 53 dk önce
Muğla'nın Ortaca ilçesinde üç kız öğrenci, kendilerinden yaşça küçük bir kızı metruk bir alana götürerek darbetmiş ve olayı cep telefonu ile kaydetmiştir.
- Üç kız öğrenciden ikisi, yaşça küçük bir kızı darbetmiştir.
- Diğer kız öğrenci, darp olayını cep telefonu ile kayda almıştır.
- Ortaya çıkan görüntülerden, darp olayının erkek yüzünden gerçekleştiği anlaşılmıştır.
- Dakikalarca darbedilen kız çocuğunun çaresizliği kameralara yansımıştır.
- Olayın güvenlik güçleri tarafından el konulup konulmadığı henüz bilinmemektedir.
Okullarda şiddet olayının her geçen gün arttığı ve birçok veliyi tedirgin eden akran zorbalığı devam ediyor.
KAYDA ALDILAR
Muğla'nın Ortaca ilçesinde kendilerinden yaşça küçük bir kızı metruk bir alana götüren 3 kız öğrenciden 2'si kızı darbederken, diğeri de gerçekleştirdikleri akran zorbalığını cep telefonu ile kayda aldı.
SEBEP BELLİ OLDU
Ortaya çıkan görüntülerde kızlardan ikisi kendilerinden küçük olan kız çocuğunu evire çevire döverken, konuşmadan anlaşıldığına göre kızların erkek yüzünden kendilerinden yaşça küçük bir kızı dövdükleri belirlendi.
Dakikalarca darbedilen kız çocuğunun çaresizliği kameralara yansırken, olayın güvenlik güçleri tarafından el konulup konulmadığı henüz bilinmiyor.
