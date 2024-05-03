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Alevlerle saatler süren mücadele! Adana'daki büyük yangın kontrol altında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Alevlerle saatler süren mücadele! Adana&#039;daki büyük yangın kontrol altında

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde dün gece yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm tesisi kapladı. Korkutan yangın saatler süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerle saatler süren mücadele! Adana'daki büyük yangın kontrol altında - 1. Resim

İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve iş makineleriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi.

Alevlerle saatler süren mücadele! Adana'daki büyük yangın kontrol altında - 2. Resim

Bu arada, tesisteki bazı motosikletler çalışanlar tarafından güvenli yere taşındı. Tesisin çevresinde bulunan bazı iş yerleri de güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Alevlerle saatler süren mücadele! Adana'daki büyük yangın kontrol altında - 3. Resim

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Yangını kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Alevlerle saatler süren mücadele! Adana'daki büyük yangın kontrol altında - 4. Resim

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çağrı merkezlerine gelen yangın ihbarı üzerine ekiplerin kısa sürede bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Alevlerle saatler süren mücadele! Adana'daki büyük yangın kontrol altında - 5. Resim

Ekiplerin yangının sirayet etme durumunu bildirmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin'in Tarsus ilçesinden gelen ekiplerle tesisin dört bir yanından yangına müdahale ettiklerini belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Şu anda merkezi kısma geçmesini önledik. Çevredeki endüstriyel ürünlerle ilgili fabrikalara sirayeti söz konusu değil. Sadece ortada hurdalık alan meydana geldi. Orada halen söndürme ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangın kontrolümüz altında. İçeride lityum pillerden kaynaklı yangın devam etmekte. Önlemlerimiz üst düzeyde."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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