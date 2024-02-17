Ankara, Irak Yönetimine son sözünü söyledi: ‘Kalkınma Yolu’nu TSK kontrol etsin

Türkiye, Bağdat ve Irak’ın kuzeyindeki yönetimlere PKK ile mücadele konusunda “Sabrımız bitti, bizimle misiniz değil misiniz?” diye sordu. Kalkınma Yolu Projesi dâhilinde yapılacak karakolların tamamen Mehmetçiğe bırakılması istendi...

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Kuzeyinde büyüyen terör tehdidine karşı diplomasi trafiğini yoğunlaştıran Türkiye, başta Irak olmak üzere ABD, Rusya ve İran gibi aktörlere “Sınırımızda ‘Teröristan’ kurulmasına izin vermeyiz” mesajını net şekilde iletti.

Suriye ve Irak’ın kuzeyi ile artan görüşme trafiğine paralel olarak sahada da harekete geçen Ankara, Irak’taki taraflara “Sabrımız tükendi; bizimle misiniz değil misiniz?” diye sordu. Türkiye’nin bir diğer önceliği de “Kalkınma Yolu”nun güvenliğinin tesisi... Ankara, Ovaköy-Telafer üzerinden Basra’ya açılan koridor için risk arz eden DEAŞ, Haşdi Şabi ve PKK/PYD’nin saf dışı edilmesini istiyor.

SİNCAR, YENİ KANDİL OLUYOR

Irak ve Türkiye arasında diplomasi trafiği yoğunlaştı. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Bölgesel Yönetimi ile Bağdat’a, Sincar ve Süleymaniye konusunda Türkiye’nin kararlı tavrını aktardı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Yaşar Güler, Sincar ve Süleymaniye’nin her geçen Kandil benzeri bir yapıya büründüğünü ileterek, detaylı raporları Iraklı muhataplarının önüne koydu. Barzani ve Irak makamları ile görüşmelerde, Sincar ve Süleymaniye ile birlikte Basra’ya kadar uzanan 1.000 kilometreyi aşan ‘Kalkınma Yolu’nun güvenliği ele alındı. Türkiye, bu hat boyunca kurulacak karakol ve havadan yapılacak güvenlik kalkanında Türk hava ve kara unsurlarının görev almasını istedi.

KANDİL, EŞ BAŞKAN ATADI!

Türkiye’nin Kamışlı ve Irak’ın kuzeyine ilişkin ajandasında sınır boyu yapılanan terör unsurlarının iki ülke geçişleri önemli yer tutuyor. Petrol, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı yanında terör örgütüne lojistik sağlanan Fiş Habur ve paralel geçiş yollarını kapatma kararlılığındaki Türkiye, Barzani’ye “KYB-KDP ittifakını sonlandır” dedi. PKK’nın da dolaylı paydaş olduğu bu ittifakı terör oluşumu olarak gören Ankara, sözde Süleymaniye merkezli Özerk KYB yönetiminin iki yılda tamamen PKK kontrolüne geçtiği bilgisini iletti. Talabani ailesinin yönettiği KYB-Süleymaniye yapılanması, 2021 yılında PKK ile müşterek koordinasyon ve yönetim modeline geçti. PKK adına KYB’yi yöneten isim ise Tara Hüseyin isimli bir terörist. Kandil, Tara Hüseyin’i örgütün DEM Parti’nin Irak’taki versiyonu olan Tevgera Azadi’ye eş başkan olarak tayin etti.

İRAN’IN UMUDU RUSYA’DA

Gazetemize konuşan güvenlik kaynakları, İran’ın Suriye benzeri bir senaryo ile Rusya’yı Irak’a çekmeye çalıştığını belirtiyor. Kalkınma Yolu Projesi’nin TSK kontrolünde işlerlik kazanması, hem İran’ın Suriye bağlantısı hem de PKK ve DEAŞ gibi örgütlerin sınır faaliyetlerinin sonlandırılması anlamına geliyor. Irak-Suriye sınırı konusunda çıkarları örtüşen İran ve PKK’nın müşterek hareket ettiği belirlendi. Yakın dönemde, Sincar ve Süleymaniye ile birlikte Menbiç, Tel Rifat, Ayn el-Arap, Kamışlı gibi PKK işgalindeki alanlar için gerekli adımların atılacağı öne sürülüyor.