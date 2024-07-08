Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Başkent Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangın çevre sakinlerini tarafından korkuyla takip edildi. Ormanlık alandan ilerleyen alevler, Saray köyüne kadar uzandı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle Kızılcahamam'daki yangın kontrol altına alındı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Egrekkaya Barajının yakınlarında ormanlık arazide çıkan yangın, Saray köyüne ulaştı. Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip yangına müdahale edildi.
ALEVLER SARAY KÖYÜNE ULAŞTI
Yangın, Kızılcahamam'ın Eğrekkaya Barajı yakınlarındaki ormanlık arazide başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle Saray köyüne ulaştı. Olay yerine Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Orman Genel Müdürlüğüne ait de yangın söndürme helikopterleri yangına havadan müdahale etti. Ekiplerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı