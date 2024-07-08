Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 17:24 - Güncelleme:

Yangın, Haber

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Başkent Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangın çevre sakinlerini tarafından korkuyla takip edildi. Ormanlık alandan ilerleyen alevler, Saray köyüne kadar uzandı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle Kızılcahamam'daki yangın kontrol altına alındı.