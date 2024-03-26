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Antalya'da kar manzarasına karşı deniz keyfi! Yaz erken başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da kar manzarasına karşı deniz keyfi! Yaz erken başladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yurdun doğusu kara kışa geri dönerken turizm cenneti Antalya'da yaz erken başladı. Hava sıcaklığının 22 dereceye kadar ulaştığı kentte turistler kar manzarasına karşı denize girdi, sahilde traktörlerle sahil düzenlemesi gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı turistlerin gözde şehirlerinden biri olan  Antalya, sezonu erken açıyor. Yaz sezonuna hazırlanan işletmeler ise çalışmalarını hızlandırdı.

Bazı işletmelerin önünde şezlong koyulacağı alanda traktörler tarla sürer gibi düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Antalya'da kar manzarasına karşı deniz keyfi! Yaz erken başladı - 1. Resim

KAR MANZARASINA KARŞI DENİZE GİRDİLER

Hava sıcaklığının 22 derece, nem oranının ise yüzde 61’e kadar ulaştığı kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler ise sahillere akın etti.

Antalya'da kar manzarasına karşı deniz keyfi! Yaz erken başladı - 2. Resim

Çoğunluğu turistlerden oluşan kalabalık, denize girdi, bol bol güneşlendi, bazıları da spor yapmayı tercih etti.

Meteoroloji verilerine göre, kentte hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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