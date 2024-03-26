Antalya'da kar manzarasına karşı deniz keyfi! Yaz erken başladı

Yurdun doğusu kara kışa geri dönerken turizm cenneti Antalya'da yaz erken başladı. Hava sıcaklığının 22 dereceye kadar ulaştığı kentte turistler kar manzarasına karşı denize girdi, sahilde traktörlerle sahil düzenlemesi gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı turistlerin gözde şehirlerinden biri olan Antalya, sezonu erken açıyor. Yaz sezonuna hazırlanan işletmeler ise çalışmalarını hızlandırdı.

Bazı işletmelerin önünde şezlong koyulacağı alanda traktörler tarla sürer gibi düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

KAR MANZARASINA KARŞI DENİZE GİRDİLER

Hava sıcaklığının 22 derece, nem oranının ise yüzde 61’e kadar ulaştığı kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler ise sahillere akın etti.

Çoğunluğu turistlerden oluşan kalabalık, denize girdi, bol bol güneşlendi, bazıları da spor yapmayı tercih etti.

Meteoroloji verilerine göre, kentte hafta boyunca yağış beklenmiyor.