Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Antalya'da kül eden yangın! 250 dekarlık ekili araziden eser kalmadı

Antalya'da kül eden yangın! 250 dekarlık ekili araziden eser kalmadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya, Yangın, Hasat, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan Akdeniz Üniversitesine ait 250 dekar buğday ekili alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan ekili araziden geri yalnızca buğday külleri kaldı.

Önceki gün saat 17.00 sıralarında Antalya'da meydana gelen yangın, geçtiğimiz yıllardaki büyük yangın facialarını akıllara getirdi. Antalya’nın Aksu İlçesi Çalkaya Mahallesi’nde bulunan Akdeniz Üniversitesi'ne ait buğday ekili arazide çıkan yangın tüm emekleri kül etti. yaklaşık 250 dekar buğday ekili arazi hasadı bekliyordu.

Antalya'da kül eden yangın! 250 dekarlık ekili araziden eser kalmadı - 1. Resim

YANGINDAN YANGINA KOŞTULAR

Ekili arazilerinde buğday hasatının yakında yapılacağını yangının 250 dekar alanı kül ettiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi görevlisi Ali Berik, “ Duman çıkınca haberimiz oldu. Acilen alana geldik. İtfaiyeyi aradık bilgi verdik. İtfaiye bu alanda başka bir yangın alanını söndürüyormuş hemen bu tarafa geçti. Kısa zamanda kuru olduğu için ekin söndürme şansı yoktu” dedi.

Antalya'da kül eden yangın! 250 dekarlık ekili araziden eser kalmadı - 2. Resim

HASATA SAYILI GÜNLER VARDI

Ali Berik, “Akdeniz üniversitesine ait 250 dekar alan yandı, buğday ekiliydi. Bugünlerde hasat yapılacaktı. İhalesi yapılmak üzereydi 10 gün içinde hasat edilecekti. Muhtemelen temizlik ateşi yaktılar yakınlarda bir şekilde yangın bu alana da sıçradı” şeklinde konuştu.

Antalya'da kül eden yangın! 250 dekarlık ekili araziden eser kalmadı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Lig devinden Benzema sürprizi! Samos Adası'ndaki görüşme basına sızdıÖzel Windows ISO kullanıcıları tehlike altında! Takip ediliyor olabilirsiniz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
El nino bitti, La Nina kavuracak! Sıcaklık rekoru kırılacak - GündemEl nino bitti, La Nina kavuracak!Yeter artık... Onlar vicdanlı, millet mi vicdansız! Ünlü olmanın dışında hangi vasıfla konuşuyorlar? - GündemÜnlü olmanın dışında hangi vasıfla konuşuyorlar?20 kent için sarı kodlu uyarı: O illerde yaşayanlar dikkat! İşte Meteoroloji'den son tahminler... - GündemO illerde yaşayanlar dikkat!Ev hanımlarına 'oltalama' tuzağı! Uzmanlar uyardı: Mağdurlar kara para aklamaya da dahil ediliyor - GündemAdınız 'kara para aklama' suçlarına karışabilirErzincan'da feci kaza! Bariyerlere çarpan araç alev aldı, yanarak can verdi - GündemBariyerlere çarpan araç alev aldı, yanarak can verdiİki suç örgütü daha çökertildi! Elebaşları dahil çok sayıda gözaltı var - Gündemİki suç örgütü daha çökertildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...