Arda Küçükyetim Avrupa'yı alarma geçirdi! Türkiye'den yardım istediler

18 yaşındaki Arda Küçükyetim, Eskişehir'de gerçekleştirdiği saldırı ile Türkiye'nin gündemine oturdu. 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Küçükyetim'in kendisini Doğu Avrupalı bir şahsın yönlendirdiğini ve onun da eyleme hazırlandığını söylemesi paniğe neden oldu. Bazı ülkeler Türkiye'den yardım talep etti.

Eskişehir'de hücum yeleği giyip kask takarak sokağa çıkan 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, elindeki bıçakla 5 kişiyi yaraladı. Bilgisayar oyunundan etkilenerek bu eylemi gerçekleştirdiği tahmin edilen Küçükyetim'in ifadesinde kullandığı sözler, Doğu Avrupa ülkelerini harekete geçirdi.

TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTEDİLER

Yeni Şafak'ın haberine göre; Küçükyetim, ifadesinde 'Steam' oyun platformunda tanıştığı ve Doğu Avrupalı olduğunu söyleyen Fjotolf Hansen rumuzlu kişi tarafından yönlendirildiğini itiraf etti. Küçükyetim’in bu kişinin patlayıcı madde yapmayı düşündüğünü söylemesi üzerine bazı Avrupa ülkeleri Türkiye ile irtibata geçerek destek istedi.

EYLEM YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

Arda Küçükyetim, kendisini yönlendiren kişiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu kişi kendi gittiği okulda silah alıp eylem yapmak istediğini söylüyordu. Silahı da ailesi üzerinden alacağını belirtmişti. Ayrıca bu şahıs bana patlayıcı yapabileceğimi söylemişti. Hansen’le aramızda yaptığımız bir konuşma esnasında kendisinin de patlayıcı madde yapmayı düşündüğünü hatta bir yakınının arabasını alıp bu patlayıcılarla eylem yapmayı düşündüğünü anlattı ancak detay vermedi."

VERİLER GERİ GETİRİLECEK

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Küçükyetim'in eylem öncesi bilgisayar ve cep telefonundaki bilgileri silmesi üzerine uzmanlardan oluşan özel bir ekip kuruldu. Uzman ekip, verileri geri getirmek üzere ilgili materyallere el koydu.

Savcılık ayrıca Steam oyun platformunu kullanan ve 16 yaşında olduğunu söyleyen azmettirici için bilgi talep edecek.