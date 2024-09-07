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Av tüfeği ile oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya Manavgat'ta 14 yaşındaki bir çocuk, av tüfeğiyle oyun oynadı. O sırada tüfeğin ateş alması sonucu 10 yaşındaki arkadaşı hayatını kaybetti, 12 yaşındaki arkadaşı ise yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Torunlar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 1. katında yaşanan olayda, Y.G. (14), Deniz Ş. (10) ve Emir K. (12) buluştu.

Y.G'nin av tüfeği ile oynaması sırasında tüfeğin ateş alması sonucu Deniz Ş. ve Emir K. ise isabet eden saçmalarla yaralandı.

Av tüfeği ile oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü - 1. Resim

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Deniz Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı Emir K. önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne, ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından Y.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Av tüfeği ile oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü - 2. Resim

"BUNA NASIL DAYANILIR"

Deniz Ş'nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayı duyan çocukların yakınları ve arkadaşları büyük bir üzüntü yaşadı.

Y.G'nin annesi de, "Hangi meleğe yanayım. Buna nasıl dayanılır" şeklinde feryat etti.

Av tüfeği ile oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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