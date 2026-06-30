NATO Zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nin diplomasi trafiğinin merkezi Türkiye oldu. Avrupa Komisyonu'nun dış politika, genişleme ile içişleri ve göçten sorumlu üç kritik üyesi bugün Ankara'da temaslarda bulunacak.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner’ın Ankara temaslarının ardından Avrupa Birliği'nin en üst düzey yönetimi de NATO Zirvesi kapsamında yeniden Türkiye'yi ziyaret edecek.

Avrupa'da rota Türkiye! Brüksel, NATO Zirvesi öncesinde önce Ankara'ya geliyor

Komisyon üyeleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la bir araya gelecek. Marta Kos’un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’la da görüşmesi bekleniyor.

MASADAKİ TÜM DOSYALAR TÜRKİYE'Yİ GÖSTERİYOR

Üç komiserin eş zamanlı Ankara ziyareti, Türkiye-AB ilişkilerinde son yılların en güçlü diplomatik temaslarından biri olarak değerlendiriliyor. Brüksel'in önündeki hemen her kritik başlıkta Ankara'nın rolü öne çıkarken, NATO Zirvesi öncesindeki yoğun diplomasi trafiği de bunun en somut göstergesi olarak görülüyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, temaslarda Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin değişmediği mesajını güçlü şekilde verecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmelerde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin stratejik öncelik olmaya devam ettiğini vurgulaması bekleniyor.

Avrupa'da rota Türkiye! Brüksel, NATO Zirvesi öncesinde önce Ankara'ya geliyor

ANKARA’DAN LİYAKAT VURGUSU

Türkiye’nin tüm süreç ve temaslara diğer aday ülkelerle eşit şekilde dahil edilmesi yönündeki beklentinin altını çizecek olan Ankara'nın gündeminde, genişleme sürecinin liyakat temelinde yürütülmesi, 2019 yılında alınan kısıtlayıcı AB kararlarının kaldırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılması, vize serbestisi sürecinin ilerletilmesi ve Schengen uygulamalarındaki sorunların giderilmesi yer alıyor. Türkiye ayrıca Avrupa Yatırım Bankası'nın faaliyetlerinin tamamen yeniden başlamasını, SEPA (Avrupa Birliği Para Transferleri) sistemine katılım sürecinin hızlandırılmasını ve ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesini de gündeme taşıyacak.

Fidan, Türkiye’nin AB üyeliğinin, Türkiye’ye sağlayacağı katkıların yanı sıra, AB açısından da Birliğin rekabet gücünü, dayanıklılığını ve küresel ölçekteki etkinliğini artıracak stratejik bir kazanım teşkil edeceğini vurgulayacak. Mevcut toplumlararası bağlar dikkate alınarak, vize sorununun aşılmasının ve Vize Serbestisi Diyaloğu’nun tamamlanmasının öneminin altını çizecek olan Fidan, Schengen vizesi uygulamalarında Türk vatandaşlarına yönelik iyileştirmeler öngören 15 Temmuz 2025 tarihli Uygulama Kararı gibi kolaylaştırıcı tedbirlerin etkin şekilde ve Türk TIR sürücüleri de dahil tüm kesimleri kapsayacak biçimde hayata geçirilmesine yönelik beklentileri dile getirecek.

Avrupa'da rota Türkiye! Brüksel, NATO Zirvesi öncesinde önce Ankara'ya geliyor

YENİ DÖNEMİN ŞİFRESİ

Avrupa'nın güvenlikten ekonomiye uzanan yeni stratejik arayışında Türkiye artık yalnızca bir aday ülke değil; krizlerin çözümünde, enerji arzında, göç yönetiminde ve bölgesel istikrarın korunmasında kilit ortaklardan biri olarak öne çıkıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, Ortadoğu'daki krizler, düzensiz göç, enerji güvenliği ve Avrupa'nın yeni savunma yapılanmasının şekillendiği bir dönemde gerçekleşen yoğun diplomasi trafiği, Türkiye'nin Avrupa güvenliği ve bölgesel istikrar açısından vazgeçilmez konumunu bir kez daha ortaya koyuyor.



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