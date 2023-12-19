Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

19 Aralık 2023 21:03 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 21:06

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 özel araca operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada, 9'u çocuk 18 Afganistan uyruklu göçmen ile 3 Iraklı organizatör yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında organizatörlükten kazandıkları değerlendirilen 20 bin 700 lira ile 100 dolar ele geçirildi. 3 organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı.