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    • Haberler > Gündem > Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

    Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

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    Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı
    Ayvalık

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen ile bu göçmenlere para karşılığı yardım eden 3 Iraklı organizatör gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 özel araca operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada, 9'u çocuk 18 Afganistan uyruklu göçmen ile 3 Iraklı organizatör yakalandı.

    Şüphelilerin üst aramasında organizatörlükten kazandıkları değerlendirilen 20 bin 700 lira ile 100 dolar ele geçirildi. 3 organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı. 

    İhlas Haber Ajansı
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