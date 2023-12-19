Bodrum açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
- Güncelleme Tarihi:
Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli ekipler, seyir halindeki bir lastik botu durdurdu.
Durdurulan lastik botta yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.