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    • Haberler > Gündem > Azerbaycan lideri Aliyev seçim zaferin ardından Türkiye'de, Erdoğan ile görüşecek

    Azerbaycan lideri Aliyev seçim zaferin ardından Türkiye'de, Erdoğan ile görüşecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Azerbaycan lideri Aliyev seçim zaferin ardından Türkiye&#039;de, Erdoğan ile görüşecek
    İlham Aliyev, Recep Tayyip Erdoğan, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde yapılan son seçimde aldığı zaferin ardından Türkiye'ye geldi. Aliyev yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek.

    7 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 92,12'sini alarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçil Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, zaferin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet ederek, ilk resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. 

    ERDOĞAN'IN DAVETİNE İCABET ETTİ

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan’da 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev’in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.

    Azerbaycan lideri Aliyev seçim zaferin ardından Türkiye'de, Erdoğan ile görüşecek

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

    Azerbaycan lideri Aliyev seçim zaferin ardından Türkiye'de, Erdoğan ile görüşecek

    ANKARA'YA İNİŞ YAPTI

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva'yı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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