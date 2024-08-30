Baba ve oğlun kavgasında cam kırıldı, olan engelli vatandaşa oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde baba ve oğlunun kavgası sırasında evin kırılan camı sokaktan geçen engelli bir gencin üzerine düştü. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

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İnebolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hacı Numan Caddesi'nde meydana gelen olayda Hüseyin M. ile oğlu Hakan M. arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında baba ve oğlunun bulunduğu evin pencere camı kırıldı.

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VÜCUDUNDA KESİKLER OLUŞTU

Kırılan cam şans eseri olayın yaşandığı sokaktan geçen 32 yaşındaki engelli Uğur N.'nin üzerine düştü. Vücudunda kesikler oluşan adam ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan engelli vatandaş, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hakan M. ise polis ekiplerince karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.