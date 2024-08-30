Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Baba ve oğlun kavgasında cam kırıldı, olan engelli vatandaşa oldu

Baba ve oğlun kavgasında cam kırıldı, olan engelli vatandaşa oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Baba ve oğlun kavgasında cam kırıldı, olan engelli vatandaşa oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde baba ve oğlunun kavgası sırasında evin kırılan camı sokaktan geçen engelli bir gencin üzerine düştü. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

İnebolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hacı Numan Caddesi'nde meydana gelen olayda Hüseyin M. ile oğlu Hakan M. arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında baba ve oğlunun bulunduğu evin pencere camı kırıldı.

VÜCUDUNDA KESİKLER OLUŞTU

Kırılan cam şans eseri olayın yaşandığı sokaktan geçen 32 yaşındaki engelli Uğur N.'nin üzerine düştü. Vücudunda kesikler oluşan adam ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan engelli vatandaş, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hakan M. ise polis ekiplerince karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya-Ukrayna savaşı giderek kızışıyor! İki kritik merkez bombalandı: Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kocaeli'de canlı bomba alarmı! Kriz masası kuruldu - GündemKocaeli'de canlı bomba alarmı!Metrobüste ölümlü kaza sonrası İBB yeni önlem aldı - GündemMetrobüste ölümlü kaza sonrası İBB'den yeni önlemUçurumdan yuvarlanıp hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak çıkarıldı - GündemHurdaya dönen kamyondan yaralı olarak çıktıOtomobilden 42 cins hayvan çıktı! Pazarkule Sınır Kapısı'nda ele geçirildiler - GündemOtomobilden 42 cins hayvan çıktı!Antalya'da feci kaza... Kayaya çarpan minibüs devrildi! 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı - GündemKayaya çarpan minibüs devrildi!Muğla'da akılalmaz kaza! Denize sığamadılar: Büyük yat, küçük yatı ezdi - GündemDenize sığamadılar: Büyük yat, küçük yatı ezdi
Sonraki Haber Yükleniyor...