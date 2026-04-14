Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siverek’te eski bir öğrencinin okulda silahla ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olayın ardından, bakanlık ekiplerinin hastane ve okulda psikososyal destek sağladığını açıkladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bu sabah dehşet dolu bir olay yaşandı. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni basan eski öğrencilerden 19 yaşındaki Ömer Ket, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Saldırıda aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş olayla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Siverek'te bir lisede yaşanan elim hadiseyi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Saldırıda yaralanan öğrencilere, öğretmenlere, okul personeline ve kolluk kuvvetlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak psikososyal destek ekiplerimizle hastanede ve okulda ailelerimizi yalnız bırakmıyor, vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Tüm imkanlarımızla evlatlarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin yanındayız. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."

