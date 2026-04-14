Şanlıurfa’da bir lisede pompalı tüfekle dehşet saçan 19 yaşındaki saldırgan Ömer Ket’in saldırıdan önce yaptığı tehdit içerikli paylaşımları ortaya çıktı. Saldırganın “Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak”, “Maskenin altındaki gülümsemenin gerçek olduğunu mu düşünüyorsunuz?” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde korkunç bir saldırı gerçekleşti. Okulun eski öğrencilerden olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ömer Ket, okula girip elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Korkunç saldırıda 16 kişi yaralandı. Saldırganın daha sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa’da lisedeki dehşet adım adım böyle gelmiş! Paylaşımları ortaya çıktı

SALDIRI ÖNCESİ TEHDİT

Saldırıya dair detaylar tek tek ortaya çıkarken, saldırganın sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. 19 yaşındaki saldırganın, korkunç saldırıdan önceki paylaşımları ise ‘Pes’ dedirtti.

3 MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Paylaşımlardan birinde saldırganın Instagram hesabından tehdit içerikli bir mesaj paylaştığı belirlendi.

Saldırganın mesajında "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak hazır olun kunduzlar" ifadesi yer aldı. Ömer Ket’in bir başka sosyal medya paylaşımında ise “Maskenin altındaki gülümsemenin gerçek olduğunu mu düşünüyorsunuz?” ifadelerini kullandığı görüldü.

MÜDÜRE GÖZDAĞI VERMİŞ

Bir başka paylaşımda ise okul müdürünün fotoğrafının altına "Saldırı gününde 50 kişiden ilk sen gideceksin müdür" yazıldığı ortaya çıktı.

NELER OLMUŞTU?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ömer Ket, silahlı saldırı gerçekleştirdi.

SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı, yaralılar Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren saldırgan, olayın ardından aynı silahla intihar etti. İçişleri Bakanlığı, geniş çaplı inceleme başlatıldığını açıkladı.

16 KİŞİ YARALANDI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

16 yaralıdan 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantinci. Şükürler olsun can kaybımız yok. Sağlık durumları orta seviyede değerlendirilen bazı yaralılarımız il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

“OKULUN ESKİ ÖĞRENCİSİ”

Vali Şıldak “Okulun eski öğrencisi, sadece 9. sınıfta burada eğitim alıyor. Daha sonra açık öğretim lisesine kaydedilmiş bir eğitim süreci var. 2007 doğumlu olan şahıs polisin müdahalesiyle yakalanmak üzereyken yaşamına son verdi. Okulu tahliye ettik” dedi.

“SINIFA GİRDİ VE TETİĞİ ÇEKTİ”

Yaralı öğrencilerden Ömer Furkan Sayar, yaşanan korku dolu anları şöyle anlattı:

Birden sınıfa girdi ve tetiği çekti, 4-5 kere sıkmaya başladı. 2 kişi vurulmuştu, sonra yan sınıfa gitti. Önce kendimizi yere atmıştık, sonra 2 kişi pencereden atladık. Bize hiçbir şey söylemedi, içeri girip direkt sıkmaya başladı.

