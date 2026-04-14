Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi, olayda can kaybı olmadığını belirterek, yaralılardan 2 öğretmen ve 2 öğrencinin durumunun orta seviyede değerlendirildiğini ve hastaneye sevk edildiklerini açıkladı. Saldırganın ise daha sonra aynı silahla intihar ettiği bildirildi.

Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi yaralandı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren saldırgan, olayın ardından aynı silahla intihar ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldığı açıklandı.



Şanlıurfada lisede silahlı saldırı! Yaralılar var

16 KİŞİ YARALANDI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayda can kaybı olmadığını belirterek 2 öğretmen ve 2 öğrencinin de aralarında bulunduğu 4 yaralının durumunun orta seviyede değerlendirildiğini ve il merkezindeki hastanelere sevk edildiklerini söyledi.

Şıldak, 12 yaralının ise Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğünü ifade ederek, olayın çok yönlü olarak araştırıldığını kaydetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 2007 doğumlu, okulun eski öğrencisi olduğu ve olay sırasında polis müdahalesiyle köşeye sıkıştırıldıktan sonra yaşamına son verdiği belirtildi. Vali Şıldak, olayın tüm yönleriyle kapsamlı şekilde soruşturulacağını da vurguladı.

Görgü tanığı

Yaşanan dehşet anlarıyla ilgili Gökhan isimli görgü tanığı şunları söyledi:

"ÖNÜNE GELENE SIKTI"

"17-18 yaşlarında bir çocuktu. Birden dış kapıdan içeri girdi. Girer girmez uzun namlulu silahla sağa sola ateş açtı. Sonra okula ateş açtı. Sonra içeri girdi, önüne gelene sıktı. Ondan sonra öğrenci ve öğretmenlerin bağrışlarıyla herkesin bir yere kaçışması bir oldu. Ondan sonrasını göremedim. Çocuk içeri girdi. Girdikten sonra ekipler geldi, durum bundan ibaret."

