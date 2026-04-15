Katar’da Mehmetçikle buluşan Millî Savunma Bakanı Güler “Bölgemizde savaşın genişleme riski hâlen mevcut. Bu yüzden yegâne hedefimiz güçlü Türkiye ve daha caydırıcı bir TSK” dedi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî ziyarette bulunduğu Katar’da Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu, Mehmetçiğe hitap etti. Türkiye ve Katar’ın “iki kardeş ülke” olarak ortak bir medeniyetin ve inancın mirasçıları olduğunu ve birbirlerine her zaman destek olduklarını vurgulayan Güler “Zor zamanlarda ülkelerimizin birbirlerine gönülden yardım etmesi, Türk ve Katar halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını ve yardımlaşmanın gücünü tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Bakan Güler, Katar’da Mehmetçiğe hitap etti: Savaşın büyüme riski var

Güler, Katar’la dostluk ve kardeşliğin en açık göstergelerinin 2015’ten itibaren Türk Kara Unsur Komutanlığının, 2017’den itibaren de Türk Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığının ülkede sürdürdüğü güvenlik, eğitim ve askerî danışmanlık faaliyetleri olduğunu dile getirdi.

KIRILGAN DA OLSA ATEŞKES KIYMETLİ

Yaşar Güler, Türkiye için Katar’ın “yalnızca dost bir ülke değil, tarihî bağların, kardeşliğin ve karşılıklı güvenin güçlü şekilde tesis edildiği müstesna bir ortak” olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

Bu anlayış doğrultusunda Türkiye, her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de Katar’ın yanında olmuş, zor zamanlarda dayanışmasını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu anlayışımızı, bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, ikili iş birliğimizi her seviyede geliştirmeye devam edeceğiz. Bölgemizde savaşın genişleme riski hâlen mevcuttur. Bununla birlikte, kırılgan da olsa ilan edilen ateşkesi kıymetli buluyor, bunun başta bölgesel güvenliğin sağlanması ve ekonomik istikrarın tesis edilmesi adına kalıcı hâle gelmesini temenni ediyoruz.

ÖNCELİĞİMİZ; BARIŞ VE İSTİKRAR

Kalıcı bir istikrarın tesisinin yalnızca bölge ülkelerinin değil, küresel güvenlik ortamının geleceği açısından da hayati önem taşıdığına işaret eden Bakan Güler “Bu süreçte Türkiye her zaman olduğu gibi barışı önceleyen, gerilimi düşüren ve istikrarı destekleyen bir yaklaşım sergilemeye devam etmektedir. Buradaki tüm unsurlarımızın icra ettiği görevler de bu stratejik yaklaşımımızın sahadaki en güçlü yansımalarından birini oluşturmaktadır” diye konuştu.

Bakan Güler, Katar’da Mehmetçiğe hitap etti: Savaşın büyüme riski var

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ MEHMETÇİK

Güler, söz konusu “kritik dönemde” Mehmetçiğin başarılı çalışmalarının hem Türkiye’nin itibarı hem de kardeş Katar ile olan bağlar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bakan Güler, “kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük gücünün Mehmetçiğin varlığı ve ortaya koyduğu çabalar” olduğunu söyledi. Hedeflerinin daha güçlü bir Türkiye olduğunu vurgulayan Millî Savunma Bakanı Güler “Yegâne hedefimiz sizlerin de katkısıyla bölgesinde ve dünyada daha güçlü bir Türkiye, daha saygın, daha etkili ve daha caydırıcı bir Türk Silahlı Kuvvetleridir” ifadelerini kullandı.

