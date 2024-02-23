Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Bakan Koca, Ankara ve İstanbul hariç diyerek duyurdu! Doktorlara yeni sözleşmeli pozisyonlar açılacak

    Bakan Koca, Ankara ve İstanbul hariç diyerek duyurdu! Doktorlara yeni sözleşmeli pozisyonlar açılacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bakan Koca, Ankara ve İstanbul hariç diyerek duyurdu! Doktorlara yeni sözleşmeli pozisyonlar açılacak
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için yeni sözleşmeli pozisyonlar açılacağını duyurdu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yan dal uzmanı hekimler için yeni sözleşmeli pozisyonlar açılacağını duyurdu.  

    DOKTORLARA YENİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR AÇILIYOR

    Bakan Koca, söz konusu pozisyonların Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde geçerli olacağını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenlemenin önceki gün Meclis'te kabul edildiğini anımsatan Bakan Koca, "Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    6 yaşında evlendirilen H.K.G davasında kritik gelişme: 'Ceza artırılmalı' diyen İstinaf kararı bozdu - Gündem'Ceza artırılmalı' diyen İstinaf kararı bozduKendisinden haber alınamayan kadın için ekipler seferber oldu... Balkondan giren itfaiye büyük sürprizle karşılaştı - GündemKendisinden haber alınamayan kadın için ekipler seferber oldu... Balkondan giren itfaiye büyük sürprizle karşılaştıİstanbul'da güpegündüz Teksas'ı aratmayacak görüntüler! Sokak ortasında kurşun yağdırdı - Gündemİstanbul'da Teksas'ı aratmayacak görüntüler!63 kişiye mezar olan Tutar Apartmanı davasında 'öldüren gerçeği' tanıklar anlattı - GündemTutar Apartmanı davasında 'öldüren gerçeği' tanıklar anlattıSancaktepe'de göçük! Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı - GündemSancaktepe'de göçük! Toprak altında kalan işçi kurtarılamadıMİT'in 2023 faaliyet raporu! İbrahim Kalın tek tek başarılı operasyonları paylaştı - Gündem"Oyun değiştirici birçok hamle yapıldı"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "teröristan" çıkışı: Delik deşik edeceğiz - GündemÇok net "teröristan" mesajı: Delik deşik edeceğiz