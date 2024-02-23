Bakan Koca, Ankara ve İstanbul hariç diyerek duyurdu! Doktorlara yeni sözleşmeli pozisyonlar açılacak
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için yeni sözleşmeli pozisyonlar açılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yan dal uzmanı hekimler için yeni sözleşmeli pozisyonlar açılacağını duyurdu.
DOKTORLARA YENİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR AÇILIYOR
Bakan Koca, söz konusu pozisyonların Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde geçerli olacağını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenlemenin önceki gün Meclis'te kabul edildiğini anımsatan Bakan Koca, "Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi