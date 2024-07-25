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Bakan Memişoğlu'ndan 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyen Yunan mevkidaşına cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Memişoğlu&#039;ndan &#039;bir gece ansızın gelebiliriz&#039; diyen Yunan mevkidaşına cevap

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" diyen Yunan mevkidaşına cevap veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, bir televizyon kanalına röportaj verdi ve Türkiye'ye yönelik sözler sarf etti. Bu sözlere Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan cevap geldi.

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Georgiadis, röportajında "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesini kullandı. Bakan Memişoğlu, Yunan mevkidaşının sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistanlı mevkidaşım Adonis Georgiadis, ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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