Bakan Memişoğlu'ndan 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyen Yunan mevkidaşına cevap

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2024 22:27 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 22:29 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

"F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" diyen Yunan mevkidaşına cevap veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Bakan Memişoğlu hızlı başladı! Yeni dönemde aile hekimine daha çok iş düşecek