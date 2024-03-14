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Haberler > Gündem > Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 bine yakın firari daha 'Çember'e takıldı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 bine yakın firari daha 'Çember'e takıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haber, Haberler, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen Çember-14 operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-14” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandığını belirterek şu ayrıntıları paylaştı:

"Yakalanan şahıslardan 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs 'Çember-14' operasyonlarıyla yakalandı.

Hırsızlıktan 476 şahıs, dolandırıcılıktan 229 şahıs, yağmadan 90 şahıs, adam öldürmeden 34 şahıs, cinsel suçlardan 49 şahıs, narkotik suçlarından 449 şahıs, terörden 41 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 251 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 614 şahıs adalete teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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