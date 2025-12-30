İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşında 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulduğunu, 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında 325 bin 267 personelin görevlendirildiğini bildirdi.

Yılbaşında Emniyet ve Jandarma Teşkilatları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD olmak üzere, tüm birimler yılbaşı sürecine ilişkin ülke genelinde tedbirler aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirlerine ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Tedbirlerin kesintisiz 4 gün süreceğini belirten Bakan Yerlikaya çalışmaların son 1 aydır aralıksız sürdüğünü söyledi.

325 BİN 267 PERSONEL GÖREVDE OLACAK

Yılbaşında 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında 325 bin 267 personelin görevlendirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabında paylaşan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

12 bin 687 uygulama noktası oluşturulmuştur. Toplam 325 bin 267 personelimizi görevlendirilmiştir. Bunların 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında görev yapacaktır. 34 bin 71’i asayiş; 9 bin 997 trafik olmak üzere toplam 44 bin 68 ekibimiz sahada görevlerini ifa edecektir. 720 hava ve 238 deniz unsurumuz ile 430 dedektör köpeğimiz sahada aktif olarak bulunacaktır.

SON 1 AYDA 816 ŞÜPHELİ

Terör yapılanmalarına karşı operasyonlar da devam ettiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, son 1 ayda 306 bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildiğini, 816 şüpheliye işlem yapıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımına şöyle devam etti:

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 ayda, 3 bin 406 şahıs tutuklanmış; 3,5 ton uyuşturucu madde ile 14 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Yine son 1 ayda, 2 bin 708’i hırsızlık, 297’si kasten öldürme, 433’ü cinsel suçlar ve 3 bin 218’i narkotik suçlar olmak üzere diğer suçlarla birlikte toplam 19 bin 616 hapis yakalaması olan şahıs yakalanmıştır.

