İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirlerini devreye soktu. Kent genelinde güvenlik birimleri 50 bini aşkın personelle sahada görev yaparken, sağlık, itfaiye ve acil durum ekipleri 24 saat teyakkuzda olacak. Gıda ve fahiş fiyat denetimleri artırılırken, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy'e ağır tonajlı araç girişlerine geçici yasak getirildi. İşte haberin detayları...

İstanbul Valiliği, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmesi amacıyla kent genelinde geniş kapsamlı tedbirlerin alındığını açıkladı. Yeni yıl kutlamalarının sorunsuz geçmesi için güvenlikten sağlığa, ulaşımdan gıda denetimlerine kadar birçok alanda yoğun önlemler hayata geçirildi.

50 BİNİ AŞKIN PERSONELLE YOĞUN GÜVENLİK DENETİMİ

Alınan tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri, havalimanları, otogarlar, toplu taşıma istasyonları ile yeni yıl kutlamalarının yapılacağı meydan ve eğlence alanları başta olmak üzere İstanbul genelinde denetimler artırıldı. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri; 1661 noktada 7 bin 225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personelle görev yapacak.

SAĞLIK HİZMETLERİ 24 SAAT KESİNTİSİZ SÜRECEK

Yeni yıl boyunca sağlık hizmetlerinde de herhangi bir aksama yaşanmaması için tüm hastanelerin 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam edeceği bildirildi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri, komuta merkezi ve 340 istasyonda görevli 1304 sağlık personeliyle vatandaşların acil durumlarına anında müdahale edilecek.

AFAD, İTFAİYE VE ACİL BİRİMLER TEYAKKUZDA

AFAD, AKOM ve itfaiye ekiplerinin yangın ve benzeri muhtemel tehlikelere karşı teyakkuz halinde olacağı belirtildi. Muhtemel acil durumlara hızlı müdahale edilebilmesi için ilgili tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışacağı vurgulandı.

GIDA VE FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ ARTIRILDI

Tarım ve Orman Müdürlüğü, 813 personelle gıda ve hijyen denetimlerini sürdürürken, Ticaret Müdürlüğü ise 90 personelden oluşan 33 ekiple fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada olacak. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekipleri de denetim ve kontrollerini etkin şekilde gerçekleştirecek.

BAZI İLÇELERE AĞIR TONAJLI ARAÇ GİRİŞİ YASAKLANDI

Öte yandan, güvenlik ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri yasaklandı. Yasak, 31 Aralık Çarşamba günü saat 08.00’den, 1 Ocak Perşembe günü saat 12.00’ye kadar uygulanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası