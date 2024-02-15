Bakanlık sözcüsü duyurdu: F-16 dosyası MSB’de süreci onlar yönetecek

ABD Kongresindeki F-16’ların satışına ilişkin onay süreci sona ererken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yeni gelişmeleri aktardı, ABD'nin Irak'ta teröre verdiği desteğe ilişkin soruları cevapladı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD ile F-16 satış süreci ve iki ülke arasındaki gelişmelerden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terör örgütü PKK’ya verdiği desteğe kadar birçok konuda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Keçeli’nin değerlendirmeleri özetle şöyle:

Irak’la görüşmeler: Bizim için temel mesele, IKBY ile PKK arasındaki ideolojik yakınlık meselesi. Suriye’den Irak’a terörist geçişi bakımından sürekli olarak gerekli uyarıları yaptık. Bizim için terörle mücadele konusu bir numaraları gündem maddemizdir. Irak heyeti, Türkiye’deki görüşmelerde ilk defa terör örgütü PKK’yı tehdit olarak yorumladı. Biz bunun hayata geçirilmesini bekliyoruz. Irak ve Türkiye sonsuza dek komşu olacaklar.

F-16 meselesi: ABD Kongresindeki F-16’ların satışına ilişkin onay süreci sona erdi ve bizler son derece mutlu bir şekilde bu dosyayı MSB’ye devrettik. Teknik süreci onlar yönetecekler.

ABD ile ilişkiler: ABD müttefikimiz, ABD ile diyaloğumuzun derinliğinde hiçbir zaman bir azalma olmadı.

ABD’den PKK’nın Suriye’deki uzantıları ile ilişkisini tamamen sonlandırmasını istiyoruz. Kapalı kapılar ardında da bu mesaj aynen verilmeye devam ediyor.

VİZE ‘ŞANTAJ KARTI’ DEĞİL

Vize serbestisi: Yüzde 92 oranında süreci tamamlamış durumdayız. AB’nin ciddi siyasi irade ortaya koyması gerekiyor. Hiçbir ülkenin vizeyi bir ‘şantaj kartı’ olarak kullanmaya ve vatandaşlarımıza gündelik hayatlarında sıkıntı oluşturma hakkı yok.

Mülteci kabulü: Hiçbir ülkeyle kendi vatandaşlarımız dışında kimsenin Türkiye’ye geri dönüşüyle alakalı bir mutabakatımız yok. Burası da bir üçüncü dünya ülkesi değil, kimse bize bunu teklif edemez. Beklentimiz, Şam yönetiminin terörle mücadele konusunda ilerleme kaydetmesi. Suriyelilerin gönüllü olarak geri dönüşler için ortamın oluşturulması. Suriye rejimi, sürekli karşımıza bir ön şart ile geldi. Duruşumuz değişmedi. Şam yönetimi ile konuşmaya hazırız ancak onların da aynı şekilde yaklaşması lazım.

Putin’in ziyareti: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkemizi ziyareti her zaman gündemde. Ne zaman Cumhurbaşkanı’mızın takvimine alınırsa o zaman gerçekleşecektir. Rusya’ya yaptırımlar konusunda sadece BM Güvenlik Konseyinin aldığı kararları hayata geçiriyoruz, mevzuatımıza uyarlıyoruz. Türk şirketleri, uluslararası sisteme entegre çalışan yapılardır. Swift sisteminin parçayız.

SAHRA HASTANESİNDE SON AŞAMADAYIZ

Sahra hastanesi: Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kısa bir süreliğine olsa da Gazze’ye girdi ve saha araştırması yaptı. Bölgede bir sahra hastanesi kurmak istiyoruz. Kurulum için ekipmanların nakledilmesi gerekiyor, bu konudaki çalışmalar son aşamaya geldi. Gazze’de tanık olduğumuz şeyler artık sözle ifade edilemiyor. Bu konuda birinci önceliğimiz ateşkesin ilan edilmesi, insani yardımların ulaştırılması, Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin son bulması.