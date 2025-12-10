Balıkesir'den son dakika bir depremle sallandı. Sındırgı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, ilçe merkezinin yanı sıra Balıkesir'de şehir merkezi ve Manisa'da da hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.18'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BALIKESİR VE MANİSA SALLANDI

Sındırgı merkezli 3,9 büyüklüğündeki korkutan deprem, Sındırgı'nın yanı sıra Balıkesir merkez ve Manisa'da da hissedildi.

Bölgede yine ayı saat 3,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

