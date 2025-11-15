CHP’li belediye, Zağanos Paşa Meydanı’na İsmet İnönü adını vermeyi teklif etti. Osmanlı mirasına düşmanlık halkın tepkisini çekti.

Ağustos ayından bu yana yaklaşık 17 bin depremin yaşandığı Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin gündemi yaşanan sarsıntılar değil, isim değişikliği oldu.

Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında CHP’li üyelerinin verdiği önerge ile tarihî Zağanos Paşa Camii Meydanı’nın adı değiştirilerek “İsmet İnönü Meydanı” yapılması talebi gündeme geldi. Bu girişime tepki gösteren AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, CHP’yi sert ifadelerle eleştirdi.

"BALIKESİR’E YAPILABİLECEK EN BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Teklifi “Balıkesir’in tarihine, hafızasına ve kimliğine yönelik kabul edilemez bir girişim” olarak nitelendiren Canbey “Zağanos Paşa yalnızca Balıkesir’in değil, Osmanlının en önemli devlet adamlarından biridir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın silah arkadaşı, İstanbul’un fethinde büyük roller üstlenmiş bir şahsiyettir. Böyle bir ismi siyasi hesaplarla değiştirmeye kalkmak, Balıkesir’e yapılabilecek en büyük saygısızlıktır” dedi.

Canbey, Zağanos Paşa Meydanı’nın tarihî ve manevi önemine dikkat çekerek “İsmini Zağanos Paşa Camii’nden alan bu meydanın adını değiştirmeye kalkmak ahmaklıktır, tam bir akıl tutulmasıdır” ifadelerini kullandı.

AK Partili Canbey, Balıkesir’in tarihine, hafızasına ve kimliğine dokundurtmayacaklarını ifade etti. Önerge mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

