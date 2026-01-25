Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesinde görev yapan bazı kamu görevlileri ve bağlantılı kişiler hakkında “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet almak”, “rüşvet vermek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden, görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kardeşi Ayhan Mutlu ile Ahmet Tufan’ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında, müşteki ve tanık ifadeleri, etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin beyanları ile dijital delillerin incelenmesi sonucunda şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.

