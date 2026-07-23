Türkiye’de son yıllarda suç işleyen çocuk sayısında artış yaşanmasının yanı sıra, bir kere suç işleyen çocuğun yeniden suç işlemeye meyilli olduğu verilerle ortaya çıktı.

TBMM Adalet Komisyonunda suça karışan çocukların cezalarının artırılmasına yönelik kanun teklifi gece yarısından sonra kabul edildi.

Komisyondaki görüşmeler sırasında çocuk suçluluğuna yönelik bilgiler veren Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, yetişkinlerde suç işlemede tekerrür hükümlerinin uygulanma oranının yüzde 18 olduğunu belirterek, “Çocuklar bakımından da artı, eksi yüzde 2 olacağını öngörüyoruz. Yani en az yüzde 16 olabilir ya da en fazla yüzde 20'ye kadar çocuk bazlı değişebilir bu oran. Çocuklar daha fazla işleyebiliyor bazı suçları. Örneğin, bir çocuk hırsızlık işliyorsa daha çok aynı mahiyette tekrar tekrar suç işleyebiliyor. Bizim saha analizimiz, bunu gösterdi ama bireysel olarak bir kavga, arkadaşıyla okulda, sınıfta, yurtta, kursta kavga etmiş olabilir; bunlar tekerrür hükümlerinin az uygulandığı ya da hiç uygulanmadığı vakalar olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Ökmen, Türkiye’de geçen yıl 412 bin suç sayısı için; 187 bin 300 çocuk hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini de verdi.

Beş bin çocuk demir parmaklıklar ardında! Suç işleyen yeniden suç işlemeye meyilli

CEZAEVİNDE 4 BİN 553 ÇOCUK VAR

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Yasin Aydın da, 16 Temmuz itibarıyla cezaevlerinde bulunan çocuk sayısının 4 bin 553 olduğunu, bunların 3 bin 141’inin tutuklu, bin 412’sinin ise hükümlü olduğunu söyledi. 1 Temmuz itibarıyla denetimli serbestlikte olan çocuk sayısı ise 10 bin 700.

EN ÇOK ADAM YARALAMA SUÇU İŞLENİYOR

Öte yandan, TBMM’de okul saldırıları ile kurulan araştırma komisyonunda sunum yapan Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Berkay Altuğ, soruşturma dosyalarında 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklara ilişkin suç türlerini açıkladı.

12-15 yaş aralığında 2025 ve 2026 yıllarına bakıldığında ilk sırada kasten yaralamanın geldiğini ifade eden Altuğ, “Geçen yıl hırsızlık ikinci sıradayken bu yıl hakaret öne geçiyor. Geçen sene hakaret üçüncü sıradayken bu sene üçüncü sırada hırsızlık yer alıyor. Tehdit ve mala zarar verme de 4. ve 5. sırada bulunuyor. 15-18 yaş aralığındaki suçlarda geçen yılla bu yıl arasında herhangi bir farklılık yok. En çok işlenen beş suç kasten yaralama, hakaret, tehdit, kullanmak için uyuşturucu bulundurma ve hırsızlık suçlarından oluşuyor” diye konuştu.

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