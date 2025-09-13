Bir anda alevlerin arasında kaldı! Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar kamerada

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bir telefon tamircisinde korkunç bir olay yaşandı. Telefon tamircisi Ferhat Özkan (31) müşterisinden gelen telefonun bataryasını değiştirmek isterken hiç beklemediği bir gelişme ile karşılaştı. Telefonun kapağını söken Özkan, tam bataryayı çıkartmaya çalışırken batarya bomba gibi patladı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Alev topuna dönen batarya Özkan’ın çeşitli yerlerinde de yanıklara neden olurken, patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ŞİŞMİŞ VE BOZUK BATARYALI TELEFONLARI KULLANMAYIN"

Yaşanan olayı anlatan Ferhat Özkan vatandaşları uyararak, "Telefonun bataryasını sökerken elimde patladı, alev ve duman çıktı. Bu tarz durumlar ciddi risk taşıyor. Vatandaşlarımızın şişmiş ve bozuk bataryalı telefonları kullanmamaları gerekiyor. Kesinlikle bu işi uzman teknik servislerde yaptırmalılar. İnternetten alınan sağlıksız bataryalar bu şekilde patlayabiliyor. Orijinal parça kullanılmasını tavsiye ediyorum" dedi.