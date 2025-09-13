Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bir anda alevlerin arasında kaldı! Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar kamerada

Bir anda alevlerin arasında kaldı! Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da bir telefon tamircisinin değiştirmeye çalıştığı batarya bomba gibi patladı. Telefon bir anda alev topuna dönerken, tamirci de alevler arasında kaldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bir telefon tamircisinde korkunç bir olay yaşandı. Telefon tamircisi Ferhat Özkan (31) müşterisinden gelen telefonun bataryasını değiştirmek isterken hiç beklemediği bir gelişme ile karşılaştı. Telefonun kapağını söken Özkan, tam bataryayı çıkartmaya çalışırken batarya bomba gibi patladı.

Bir anda alevlerin arasında kaldı! Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar kamerada - 1. Resim

ALEV TOPUNA DÖNDÜ 

Alev topuna dönen batarya Özkan’ın çeşitli yerlerinde de yanıklara neden olurken, patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir anda alevlerin arasında kaldı! Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar kamerada - 2. Resim

"ŞİŞMİŞ VE BOZUK BATARYALI TELEFONLARI KULLANMAYIN"

Yaşanan olayı anlatan Ferhat Özkan vatandaşları uyararak, "Telefonun bataryasını sökerken elimde patladı, alev ve duman çıktı. Bu tarz durumlar ciddi risk taşıyor. Vatandaşlarımızın şişmiş ve bozuk bataryalı telefonları kullanmamaları gerekiyor. Kesinlikle bu işi uzman teknik servislerde yaptırmalılar. İnternetten alınan sağlıksız bataryalar bu şekilde patlayabiliyor. Orijinal parça kullanılmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? 2025 İstanbul abonman ücreti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Takla atan kamyonda yanarak can verdi - GündemTakla atan kamyonda feci şekilde can verdiDenizli'de maden ocağında göçük! 2 işçiye henüz ulaşılamadı - GündemDenizli'de maden ocağında göçük! 2 işçiye henüz ulaşılamadıAkdeniz'de deprem! İlk verileri AFAD duyurdu - GündemAkdeniz'de deprem! İlk verileri AFAD duyurduYürüyüşte ceset buldular! 70 yaşındaki turistin feci ölümü - GündemYürüyüşte ceset buldular! 70 yaşındaki turistin feci ölümüGözü dönen şoför, engelli vatandaşı tartaklayıp araçtan attı - GündemGözü dönen şoför, engelli vatandaşı tartaklayıp araçtan attıKılıçdaroğlu'nu sinirlendiren 'yatak' iddiası! Sessizliğini bozdu, sert konuştu - GündemKılıçdaroğlu'nu sinirlendiren 'yatak' iddiası
Sonraki Haber Yükleniyor...