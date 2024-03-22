Bir dönem NASA'da görev alıyorlardı! Ünlü profesör kilosuyla dalga geçen kocasına dava açtı

Bir dönem NASA'da görev yapan Prof. Dr. İpek B., 33 yıllık kocası Prof. Dr. Çağatay B.'ye boşanma davası açtı. Kiloları nedeniyle kocasının kendisiyle alay ettiğini söyleyen kadın, 2 milyon lira da tazminat talep etti.

İstanbul'da yaşayan ülkenin ünlü profesörlerinden İpek B. 33 yıldır evli olduğu Prof. Dr. Çağatay B.'ye boşanma davası açtı.

HEM EKONOMİK HEM PSİKOLOJİK ŞİDDET

Kocasının psikolojik ve ekonomik şiddetine uğradığını söyleyen İpek B., özellikle 2. çocuğunu dünyaya getirdikten sonra kilosu yüzünden alay konusu edildiğini belirtti.

2 MİLYON TL TAZMİNAT İSTEDİ

Akşam'ın haberine göre; 2019 yılından beri çocuklarıyla beraber eşinden ayrı bir evde yaşayan İpek B. bu süreçte Çağatay B.'nin maddi ve manevi hiçbir destekte bulunmadığını da kaydetti. Boşanma davası açan Profesör, kocasından 100 bin lira nafaka, 2 milyon TL de tazminat talep etti.

NASA'YI BIRAKIP TÜRKİYE'YE DÖNMÜŞLER

1991 yılında evlenen ve Amerika'ya yerleşen çift, bir dönem NASA'da görev almıştı. Çift daha sonra Türkiye'ye dönüş yaptı.