Bodrum'da su krizi büyüyor! Aydın Ayaydın yerel yönetimi eleştirdi: Çıkın özür dileyin

Mumcular Barajı kurudu, Bodrum susuz kaldı. Tanker bulup deposunu dolduranlar şanslı. Yerel seçimde Muğla adayı olan Aydın Ayaydın, CHP’li başkana sordu: Seçim vaadinde projelerimiz var dediniz. Nerede o projeler?

Pahalı restoranları ve yaz aylarında 1 milyonu aşan nüfusuyla tartışma konusu olan Muğla’nın Bodrum ilçesi susuzluk kriziyle boğuşuyor.

İlçenin ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi diplere düştü. Barajdan su alımı durduruldu. Geyik Barajının seviyesi yüzde 31’e geriledi. Bitez, Çırkan, Gürece gibi mahallelerde kesintilere gidildi. Bodrum Belediyesi tankerlerle sokak sokak su dağıtmaya başladı.

"CHP'Lİ BAŞKANLAR HALKI KANDIRDI"

Turizm beldelerindeki su krizi, tartışmaları beraberinde getirdi. Yerel seçimde Cumhur İttifakı’nın Muğla Büyükşehir Belediye adayı olan

eski Milletvekili Aydın Ayaydın, CHP’li belediye başkanlarının halkı kandırdığını söyledi.

"ÇIKIN MUĞLALIDAN, BODRUMLUDAN ÖZÜR DİLEYİN"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi eleştiren Ayaydın şöyle dedi:

Seçim döneminde denizden su arıtma, yeni kuyular açma ve Ekinambarı’ndan su getirme gibi projeler gündeme geldi. Ancak hiçbiri hayata geçirilemedi. Yerel yönetimler bütçe yetersizliği bahanesiyle vatandaşı mağdur etti. Bu vaatlerde bulunurken belediyenin mali kaynaklarını bilmiyor muydunuz? Halkı kandırdınız. Sayın Aras ‘Mumcular Barajı’nda su kalmadı’ diyor ve vatandaşı olmayan suyu tasarruflu kullanmaya çağırıyor. Geçen yaz da Mumcular Barajı’nın kuru olduğunu biliyordunuz. Projelerimiz var dediniz. Çıkın Muğlalıdan, Bodrumludan özür dileyin ve ‘hiçbir hazırlığımız yoktu’ deyin.

Ahmet Aras, seçim meydanlarında “Denizden arıtma, havalimanında az tuzlu bir kaynak var, oradan arıtma, yer altı ve yer üstü su alanlarıyla bütün ilçelerde susuzluk sorunlarına projelerimiz hazır. Turgutreis bölgesinde 100 bin kişiye yetecek denizden arıtma tesisi kuracağız. Ekinambarı’nda tuzdan arındırma tesisi kuracağım, oradaki suyu Bodrum’a ulaştıracağım” demişti.