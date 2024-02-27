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    • Haberler > Gündem > Boşanma aşamasındaki kocası tarafından katledildi! Son paylaşımı dikkat çekti

    Boşanma aşamasındaki kocası tarafından katledildi! Son paylaşımı dikkat çekti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Koca, Cinayet, Sakarya, Sosyal Medya Paylaşım, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sakarya’da boşanma aşamasındaki olduğu karısının baba evine giden şahıs, silahla önce genç kadını daha sonrasında ise kendisini vurdu. 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatılırken, genç kadının sosyal medya üzerindeki son paylaşımları ise dikkat çekti.

    Olay, Taşyatak Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Aslan boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Aslan’ın (Ekrem) baba evine gitti. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında Ali Rıza Aslan, silahla önce boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Aslan’ı sonrasında ise kendisini vurdu. Silah sesleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. 

    2'Sİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

    Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Boşanma aşamasındaki karısını vurup son kurşunu kendine sıktı! Genç kadının son paylaşımı dikkat çekti - 1. Resim

    SON PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

    Jandarma ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan, hayatını kaybeden genç kadının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. Terazi var, tartı var her şeyin bir vakti var" son paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı.

    Boşanma aşamasındaki karısını vurup son kurşunu kendine sıktı! Genç kadının son paylaşımı dikkat çekti - 2. Resim

    Boşanma aşamasındaki karısını vurup son kurşunu kendine sıktı! Genç kadının son paylaşımı dikkat çekti - 3. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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