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Böylesi bulunmaz! Sınıf başkanı seçilen öğrenci 'belediye başkanı' sözünü tuttu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Muğla, İlkokul, Belediye Başkanı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'da Zorlar Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sevim Abalı, sınıf başkanı vaatleri arasında 'belediye başkanı'nı sınıfa getirmek vardı. Oy çokluğuyla başkan seçilen Abalı, sözünü tutarak görevini yerine getirmeyen başkanları utandırdı.

Muğla'da bir İlkokul öğrencisi, sınıf başkanı oylamasında siyasi yeteneğini kullandı. "Sınıfa belediye başkanını getireceğim" diyen İlkokul 3. sınıf öğrencisi Sevim Abalı, ilk icraatını gerçekleştirdi.

Böylesi bulunmaz! Sınıf başkanı seçilen öğrenci 'belediye başkanı' sözünü tuttu! - 1. Resim

SÖZÜNÜ TUTTU

Zorlar Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sevim Abalı, sınıf başkanlığı seçimini kazanmak için arkadaşlarına bazı vaadlerde bulundu. Sevim'in vaadlerinden biri de ilçe belediye başkanını okuluna getirmek oldu.

Seçimi kazanan Sevim, Belediye Başkanı Akdenizli'yi sınıflarına davet etti.

Böylesi bulunmaz! Sınıf başkanı seçilen öğrenci 'belediye başkanı' sözünü tuttu! - 2. Resim

BAŞKAN SEVİM VAADİNİ YERİNE GETİRDİ

Abalı'nın daveti üzerine okula giden Akdenizli, "Başkan Sevim" ve sınıf arkadaşlarıyla bir araya geldi. Sınıfta öğrencilerle sohbet eden ve sorularını cevaplayan Akdenizli, bugünün öğrencilerinin geleceğin liderleri olduğunu söyledi.

Akdenizli, "Bugün bir sınıfa, yarın bir belediyeye, gelecekte ülkeye yönetici olmak için adım atmaktan çekinmeyerek, cesaretli olmanız gerekiyor." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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