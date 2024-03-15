Bugün boşanacaklardı: Merve'yi silahla vurup canına kıydı
Gündem Haberleri / Ajanslar
Çorum'da, Merve Kolçak isimli kadın, bugün görülecek boşanma davası öncesinde evli olduğu Emre Kolçak'ın silahlı saldırısına uğradı. Merve Kolçak hastaneye kaldırıldı, aynı silahla kendisini vuran Emre Kolçak ise hayatını kaybetti.
Çorum'da meydana gelen olayda iddiaya göre, Emre Kolçak (33), boşanma aşamasındaki eşi Merve Kolçak'ı (32), bugün görülecek boşanma davası öncesi konuşmak için yaşadığı ailesinin evinden araçla aldı.
SİLAHLA ATEŞ EDİP, CANINA KIYDI
Aralarında tartışma çıkması üzerine Merve Kolçak, hareket halindeki araçtan atladı. Bunun üzerine Emre Kolçak da tabancayla ateş ederek eşini yaraladı.
Emre Kolçak, aracıyla olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklaştıktan sonra ağaçlık alanda aynı tabancayla canına kıydı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emre Kolçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Merve Kolçak, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Ajanslar