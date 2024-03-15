Bugün boşanacaklardı: Merve'yi silahla vurup canına kıydı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 15 Mart 2024 15:58 - Güncelleme: 15 Mart 2024 16:07 - Güncelleme:

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Çorum'da, Merve Kolçak isimli kadın, bugün görülecek boşanma davası öncesinde evli olduğu Emre Kolçak'ın silahlı saldırısına uğradı. Merve Kolçak hastaneye kaldırıldı, aynı silahla kendisini vuran Emre Kolçak ise hayatını kaybetti.