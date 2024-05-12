Bulgar Spasovi’ye ikiz anneler günü hediyesi

Bulgaristan’da 6 defa tüp bebek deneyen, 4 ameliyatın ardından doktorların “Artık anne olamazsın, evlat edinmek zorundasın” dediği Penka Spasovi, Türkiye’de ikiz evlat sahibi oldu.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Bulgaristan’ın Katunitsa köyünde yaşayan Penka-Spas Spasovi çifti çocuk sahibi olabilmek için 16 yıl boyunca çeşitli tedavi yollarına başvurdu.

Tüp tıkanıklığı olduğu tespit edilen Penka Spasovi dört kere ameliyat oldu, altı defa da tüp bebek tedavisi gördü. Ancak çocuk sahibi olamadı. Bulgar doktorlar “Çocuk sahibi olmanız imkânsız” diyerek son noktayı koydu. Ancak, Spasovi cifti kendilerine bir şans daha tanıdı ve Turkiye’de gördüğü tedaviyle çocuk sahibi olan bir arkadaşlarının tavsiyesi ile İstanbul’a geldi. Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Doç. Dr. Güvenç Karlıkaya’nın kapısını çalan çifte özel tedavi protokolü oluşturuldu.

Türkiye’deki ilk denemelerinde müjdeli haberi alan Spasovi çifti geçtiğimiz aylarda ikizleri Yoanna ve Vasil’i kucağına aldı. 16 yıl sonra en büyük hayaline kavuşan ve ilk defa Anneler Günü’nü kutlayan Penka Spasovi; sevincini şu sözlerle dile getirdi: Bulgaristan’daki her denemeden sonra kendimi çaresiz, güçsüz ve duygusal olarak yıkılmış hissettim ama mücadeleyi hiç bırakmadım. Türkiye’deki doktorların profesyonelliğinden, başarı öykülerinden ve ekibin donanımından daha gelmeden bilgi sahibi olmuştuk ama geldiğimizde de söylenildiği gibi olduğunu görüp bire bir yaşamış olduk.

Mücadelemizin karşılığını aldık ve Türk doktorların tedavisi sayesinde ikizlerimize kavuştuk, anne olmak hayata sıfırdan başlamak gibi bir hismiş. Doktorların ve çalışan tüm ekibin ilgisi, tecrübeleri ve her şeyden önemlisi yapılan tedavinin üst düzeyde olması hayalimize kavuşmamızı sağlayan faktörlerdi. 16 yıllık bekleyişin ardından ilk defa Anneler Günü’nü kutluyorum, aslında sabahları uyanıp ikizlerime baktığımda yaşadığım mutluluk bana her gün Anneler Günü’ymüş gibi hissettiriyor.

TÜP BEBEKTE DÜNYA ORTALAMASININ ÜSTÜNDEYİZ

Türkiye’nin, tüp bebek tedavisindeki başarı oranları ile dünya ortalamalarının üzerinde bir noktada olduğunu söyleyen Doç. Dr. Güvenç Karlıkaya “Son teknolojik gelişmeleri takip ediyor olmamız, yetişmiş çalışanlara sahip olmamız ve başarımı oranımız sayesinde Türkiye tüp bebek sağlık turizminin parlayan yıldızı oldu” diye konuştu.