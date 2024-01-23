Bursa kayıp kardeşlerin peşinde! 14 ve 11 yaşındaki çocuklar sırra kadem bastı

23 Ocak 2024 16:58 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 16:59

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Türksever ailesinin 14 ve 11 yaşındaki 2 çocuğundan dünden beri haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, Uğur ile Çektar Türksever kardeşler, dün öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi Hafız Sait Sokak'taki evlerinden ayrıldı ve gei dönmedi.

Baba Mehmet İhsan Türksever, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çocukların daha önce de evden ayrılıp tekrar evlerine geri döndüğü belirlenirken, ekipler çocukların bulunması için çalışma başlattı.