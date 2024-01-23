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    Bursa kayıp kardeşlerin peşinde! 14 ve 11 yaşındaki çocuklar sırra kadem bastı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Bursa'da, dün öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 14 ve 11 yaşındaki iki kardeş için alarm verildi. Daha önce de evden ayrılıp geri döndüğü belirlenen kayıp kardeşler her yerde aranıyor.

    Bursa kayıp kardeşlerin peşinde! 14 ve 11 yaşındaki çocuklar sırra kadem bastı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Türksever ailesinin 14 ve 11 yaşındaki 2 çocuğundan dünden beri haber alınamıyor. 

    Alınan bilgiye göre, Uğur ile Çektar Türksever kardeşler, dün öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi Hafız Sait Sokak'taki evlerinden ayrıldı ve gei dönmedi. 

    Baba Mehmet İhsan Türksever, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çocukların daha önce de evden ayrılıp tekrar evlerine geri döndüğü belirlenirken, ekipler çocukların bulunması için çalışma başlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BursaKayıp
    Haberler > Gündem > Bursa kayıp kardeşlerin peşinde! 14 ve 11 yaşındaki çocuklar sırra kadem bastı
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