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    • Haberler > Gündem > Bursa Valisi Demirtaş, kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı iddiasını yalanladı

    Bursa Valisi Demirtaş, kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı iddiasını yalanladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Bursa Valisi Demirtaş, kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı iddiasını yalanladı
    Bursa, Batan Gemi, Mürettebat, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından iki kişinin cesedine ulaşıldığı iddiasının doğru olmadığını söyledi. Vali Demirtaş, 6 mürettebatı arama çalışmalarının 705 personelle sürdüğünü belirtti.

    Vali Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Şubat Perşembe günü sabaha karşı Karacabey ilçesi açıklarında batan geminin 51 metre derinlikte denizin dibine oturduğunun belirlendiğini, 6 kişilik mürettebatı arama çalışmalarının 705 personelle sürdüğünü hatırlattı.

    "HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

    Aramaların 3'üncü gününde kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını belirten Demirtaş, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

    Bursa Valisi Demirtaş, kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı iddiasını yalanladı

    İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Demirtaş ayrıca "Geminin batmasıyla ilgili Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Bursa Valiliğimizce de idari soruşturma başlatıldı." ifadesini kullandı.

    Bursa Valisi Demirtaş, kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı iddiasını yalanladı

    NE OLMUŞTU?

    Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. "Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

    Bursa Valisi Demirtaş, kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı iddiasını yalanladı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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