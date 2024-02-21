Bursa'da 2 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Bursa'da, 2 yaşındaki bir çocuğun merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, ikinci kattaki annesiyle beraber yaşadıkları evlerinin merdivenlerine çıkan 2 yaşındaki çocuğun merdiven boşluğuna düştüğü iddia edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Suriye uyruklu çocuk, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı