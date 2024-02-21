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    • Haberler > Gündem > Bursa'da 2 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

    Bursa'da 2 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Bursa, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bursa'da, 2 yaşındaki bir çocuğun merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, ikinci kattaki annesiyle beraber yaşadıkları evlerinin merdivenlerine çıkan 2 yaşındaki çocuğun merdiven boşluğuna düştüğü iddia edildi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Suriye uyruklu çocuk, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Küçük çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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