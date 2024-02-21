Bursa'da 2 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Şubat 2024 17:55 - Güncelleme: 21 Şubat 2024 17:58 - Güncelleme:

Bursa, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Bursa'da, 2 yaşındaki bir çocuğun merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.