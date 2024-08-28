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Bursa'da dükkanına dalan otomobilin sürücüsüyle oturup çay içti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir dükkan sahibi dışarıda otururken, ön taraftan gelen otomobilin camları patlatarak içeri daldığını fark etti. Hemen dükkanını koşan işletmeci, kaza sonrası sürücüyle çay içti.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kafeye daldı. O sırada kafede kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, kaza sonrası 100 bin TL'lik maddi hasar olduğu öğrenildi.İşyeri sahibi de kaza sonrası otomobil sürücüsüyle çay içip sohbet etti.

Bursa'da dükkanına dalan otomobilin sürücüsüyle oturup çay içti - 1. Resim

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra kafeye daldı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken kafe çalışanları olan biteni şaşırarak izledi. O sırada kafede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Bursa'da dükkanına dalan otomobilin sürücüsüyle oturup çay içti - 2. Resim

KAZA SONRASI OTURUP ÇAY İÇTİLER

"Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması" diyen dükkan sahibi Hasan Yavuz, "Olay sabah saatlerinde yaşandı. Yan taraftaydık, patlama sesi geldi. Bir arabanın dükana girdiğini gördük. Ön taraf o sırada boştu. Verilmiş sadakamız varmış. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Kaza sonrası sürücüyle oturup çay içtik" dedi.

Bursa'da dükkanına dalan otomobilin sürücüsüyle oturup çay içti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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