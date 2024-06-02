Bursa'da göle giden iki arkadaş neredeyse boyları kadar balık uttu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Haziran 2024 14:25 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 14:52 - Güncelleme:

İnegöl, Yayın Balığı, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy barajına giden iki arkadaş, oltayla tuttukları balığı kıyıya zor çekti. Adeta boyları kadar balık çeken iki arkadaş, daha sonra ağırlığını da ölçtü.