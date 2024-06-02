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Bursa'da göle giden iki arkadaş neredeyse boyları kadar balık uttu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İnegöl, Yayın Balığı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy barajına giden iki arkadaş, oltayla tuttukları balığı kıyıya zor çekti. Adeta boyları kadar balık çeken iki arkadaş, daha sonra ağırlığını da ölçtü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde balık tutkunu 2 arkadaş, oltayla 24 kilogram ağırlığında 165 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Yakaladıkları balıkla fotoğraf ve video çektiren arkadaşların şaşkınlığı amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da göle giden iki arkadaş neredeyse boyları kadar balık uttu - 1. Resim

İnegöl'de balık tutkunu İsmail Polat ve Ahmet Kaan Bahadır, balık tutmak için İnegöl Boğazköy barajına gitti. İki arkadaşın oltasına takılan yayın balığı, uzun uğraşlar neticesinde kıyıya çıkartıldı.

Yapılan ölçümlerde yakalanan yayın balığı 24 kilogram ağırlığında ve 165 santimetre olarak ölçüldü.

Yakaladıkları balıkla fotoğraf ve video çektiren arkadaşların şaşkınlığı amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da göle giden iki arkadaş neredeyse boyları kadar balık uttu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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