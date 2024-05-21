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Bursa'da taksici müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklandı, gasp edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursa&#039;da taksici müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklandı, gasp edildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'da bir taksici aldığı müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklanıp gasp edildi. Taksici olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Yakınları hastane önünde güzel bir haber için bekliyor.

Taksicilere yönelik saldırılar Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. İzmir'de taksici Oğuz Erge (44), "soğukta üşümesin" diye aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından 3 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Taksicilere yönelik bir saldırı da Bursa'da yaşandı.

TAKSİCİ 20 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Bursa’da taksi şoförü Yunus Emre Yüksel (35), aracına müşteri olarak aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklanarak gasp edildi. Yüksel, olayın ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalandı.

Bursa'da taksici müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklandı, gasp edildi - 1. Resim

ESKİŞEHİR'E GİDİP GERİ DÖNDÜLER

Olay, saat 20.00 sıralarında Mudanya ilçesi Çepni köyünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Yunus Emre Yüksel (35), Mudanya ilçesinde 16 T 4225 plakalı aracıyla Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi.

Bursa'da taksici müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklandı, gasp edildi - 2. Resim

SIRTINDAN VE KOLUNDAN BIÇAKLADI

Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki saldırgan, taksi şoförü Yüksel’i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Bursa'da taksici müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklandı, gasp edildi - 3. Resim

YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE GÜZEL HABER BEKLİYOR

Yüksel’in yakınları hastane bahçesinde güzel bir haber bekliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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